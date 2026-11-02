Las palabras de Jesé, el mensaje del Real Madrid… el fútbol español se vuelca con Jesús de Miguel

El fútbol español se ha volcado con Jesús de Miguel en sus horas más complicadas. El delantero del Tenerife sufrió un golpe tremendo en el descuento del partido de Segunda División contra el Andorra y fue evacuado en camilla del terreno de juego para posteriormente ser trasladado en ambulancia al hospital donde ahora lucha por su vida. El jugador se encuentra «estable dentro de la gravedad», según el club tinerfeño tras ser ingresado en la UCI.

Las reacciones por parte de clubes y futbolistas de Primera y Segunda no tardaron en producirse después de conocerse la suspensión del Tenerife-Andorra, causada por el terrible impacto de Jesús Owono, portero del cuadro andorrano, sobre De Miguel. Uno de los primeros equipos en transmitir su cariño al jugador afectado fue el líder de la categoría de plata, el Castellón, donde el delantero militó durante tres temporadas y media.

«Desde el CD Castellón enviamos todo nuestro ánimo y fuerza a Jesús de Miguel. Esperamos que todo quede en un susto. Pronto estarás de vuelta, Jesús. Otros clubes de Segunda como Cádiz, Córdoba, Oviedo, Sabadell, Valladolid, Eldense, Leganés, Albacete, Ceuta se sumaron a las muestras de ánimo y, por supuesto, también el Andorra, testigo directo de los hechos.

Las Palmas, máximo rival histórico del Tenerife, no se quedó atrás y mandó un emotivo mensaje a De Miguel: «Desde la UD Las Palmas enviamos todo nuestro cariño y apoyo a Jesús de Miguel. Deseamos de corazón su pronta recuperación. ¡Mucho ánimo!»

De hecho, el equipo canario empezaba su partido de la jornada 12 justo después de lo ocurrido y, al final del mismo, su delantero Jesé Rodríguez dedicó unas palabras a su compañero de profesión: «Antes que nada quería mandarle mucho ánimo y mucha fuerza. Mandarle mucho ánimo a él y su familia. Espero que se recupere bien y pronto».

El Real Madrid, club de Primera, también se hizo eco de la noticia y tuvo un respetuoso mensaje de apoyo a De Miguel: «Todo nuestro apoyo y mucha fuerza para Jesús de Miguel en estos momentos tan complicados. Desde el Real Madrid C. F. le deseamos una pronta recuperación».