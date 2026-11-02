Suspendido el Tenerife-Andorra por un escalofriante golpe de Owono a Jesús de Miguel: evacuado en ambulancia

El Tenerife-Andorra, partido de la jornada 12 en Segunda División, ha quedado suspendido por un golpe escalofriante de Jesús Owono, portero del equipo andorrano, a Jesús de Miguel, delantero del cuadro canario. El jugador afectado fue evacuado del campo en camilla y el árbitro Pérez Hernández decretó la suspensión del encuentro ante la conmoción generada por ese fortísimo impacto.

Antes, expulsó al portero andorrano, aunque eso ahora mismo pasa a un segundo plano. Lo más importante es el estado de salud del futbolista sobre el que el Tenerife aún no ha comunicado en qué estado se encuentra después de la detención del choque. La imagen pone los pelos de punta y la preocupación en el Heliodoro Rodríguez López entre aficionados y ambos clubes es máxima.

Un amplio grupo de hinchas tinerfeños aplaudió a las puertas del estadio mientras la ambulancia salía del recinto para trasladar a De Miguel al hospital más cercano de la ciudad canaria. Eso es lo último que se conoce en estos momentos acerca de la situación del jugador, que había entrado al campo en el minuto 59 sustituyendo a Enric Gallego.

⚠️ Máxima preocupación en el Heliodoro después de que el Tenerife-Andorra haya sido interrumpido por un fuerte golpe de Owono a Jesús de Miguel 👏 El público, a las afueras del estadio, comienza a aplaudir al ver a la ambulancia 📹 Informa @mdaswani desde Tenerife https://t.co/PZxFFpVJKD — Carrusel Deportivo (@carrusel) November 2, 2026

Cabe recordar que el Tenerife-Andorra ya había sido aplazado por las lluvias en la provincia, pero esta vez el motivo de su suspensión es la gravedad del golpe recibido por De Miguel, ante un Owono que salió de su portería hasta el centro del campo e impactó con la rodilla en la zona del tronco de su adversario.

La acción tuvo lugar en el sexto minuto del descuento y poco antes el Andorra habría logrado empatar después de empezar encajando dos goles y el colegiado Pérez Hernández, tras una conversación con los capitanes de ambos equipos, decretó la suspensión del encuentro con el 2-2 definitivo, aunque en este contexto el resultado es lo de menos.

Quadri también fue evacuado esta jornada

Por agarrarnos a un precedente de lo más reciente que, por suerte, salió bien dentro de la gravedad, hay que recordar que este sábado Quadri Liameed, jugador del Sabadell, recibió una brutal patada de José Corpas (Albacete) en la cabeza. El futbolista nigeriano también fue evacuado en camilla del terreno de juego y posteriormente en ambulancia y pasó esa noche en observación. Ese partido no se suspendió y el club catalán informó de que se hallaba consciente y a la mañana siguiente fue dado de alta.

🙏🏻 La millor de les notícies ha arribat! @Qlimeed ha rebut l’alta mèdica després que totes les proves hagin sortit bé i tornarà aquesta nit a Sabadell! 🤝🏻 Volem donar les gràcies als serveis mèdics de l’@AlbaceteBPSAD per l’ajuda rebuda en tot moment https://t.co/UqHMJ5Oo0k — CE Sabadell 🧅 (@CESabadell) October 31, 2026

Preocupación en el Heliodoro

La imagen que quedó en el césped tras ser evacuado De Miguel fue la de las caras de sus compañeros llenas de preocupación, con muchos de ellos llorando y rezando a Dios por la recuperación del jugador del Tenerife. El afectado por el golpe de Owono es un delantero centro de 30 años al que la experiencia del fútbol profesional no le llegó todo lo pronto que deseaba, pese a estar plenamente cualificado.

De Miguel sobresalió en su segunda temporada con el Castellón en Primera Federación y, en buena parte gracias a sus 16 goles, el cuadro castellonense ascendió de manera directa a segunda, proclamándose campeón de su grupo. El curso siguiente anotó tres tantos y en el verano de 2025 se marchó al Tenerife, donde está disputando su segunda campaña, con cinco partidos jugados hasta la fecha y ningún gol.