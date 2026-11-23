El inspector Moisés Pacheco, jefe del Grupo de Blanqueo de Capitales de la Policía Nacional, ha dirigido la investigación patrimonial contra el entorno del conocido narco de La Soledad El Pablo, que ha permitido embargar 48 inmuebles valorados, de forma conservadora, en unos 20 millones de euros. Una operación que todavía no está cerrada y que busca privar a la organización de las propiedades que, según la investigación, constituyen la base de su poder sobre el territorio.

PREGUNTA.- La operación contra el entorno de El Pablo llamó especialmente la atención porque no la dirigió el grupo de estupefacientes, sino el Grupo de Blanqueo. ¿Por qué?

RESPUESTA.- Probablemente a ti no te sorprenderá porque te dedicas a esto, pero probablemente a los televidentes sí les llamará más la atención el hecho de que nosotros no hemos investigado ni acusado a nadie por tráfico de drogas. Nuestra investigación nunca ha tenido que ver con eso. Quienes llevan investigando y acusando por tráfico de drogas a miembros del clan durante los últimos 40 años han sido mis compañeros de las unidades de drogas, que han hecho un extraordinario trabajo todo este tiempo. Nosotros les damos un enfoque completamente distinto al problema: les acusamos de blanqueo de capitales.

P.- ¿Cuál era el verdadero objetivo de esta investigación?

R.- No quiero sonar demasiado poético, pero nuestro objetivo era recuperar el barrio para los ciudadanos. Yo he vivido en La Soledad cuando llegué aquí a Mallorca hace ocho años. Es un barrio de persianas bajadas, un barrio que en otro tiempo fue de gente trabajadora, honrada y normal. Mis vecinos eran personas jubiladas que se habían pagado su hipoteca y que habían visto cómo el bar de la esquina había cerrado, la panadería había cerrado y la tienda había cerrado. Todo eso era porque se había creado un agujero negro de venta de drogas en el entorno de la calle Tajes, que se había expandido hasta ensuciar varias calles de distancia.

P.- ¿Cómo se puede recuperar ese barrio?

R.- Nuestro objetivo es privar a las personas que han creado ese mercado de la droga de los inmuebles que tienen allí. De manera que, si conseguimos que no puedan seguir vendiendo drogas porque las casas donde lo hacen ya no son suyas, están con una puerta antiokupas y son propiedad del Ministerio de Sanidad, que es quien se lo acaba quedando cuando vienen de drogas, podamos echarles de ahí de esa manera.

P.- Estamos hablando de 48 inmuebles y una valoración de unos 20 millones de euros. ¿Son esas las cifras definitivas?

R.- Nuestra transacción es muy conservadora. A mí no me gusta dar datos exagerados a la prensa. Hemos pedido una tasación oficial. Creemos que valen más. Hemos hecho una tasación a lo bajo y la operación no está cerrada. Se podrían embargar más.

P.- ¿Cómo consigue una organización dedicada al narcotráfico acumular tantos inmuebles?

R.- Con paciencia. Pablo empezó hace 40 años. De la casa que hemos visto todos en los medios, el palacete, son nueve parcelas y la primera se la compró en 1996. Las obras de reforma se empiezan hace diez años. Eso es una visión a larguísimo plazo. Un voy a ir, me lo voy comprando y ya veremos luego qué uso le puedo dar.

P.- También ha llamado la atención el túnel que había en esa vivienda.

R.- El túnel es algo sorprendente. Es muy de película, pero la vida a veces supera la ficción.

P.- ¿Los inmuebles estaban a nombre de los investigados o utilizaban testaferros?

R.- Hay muchas personas que son titulares de muchas cosas. Lo cierto es que para una persona que se ha dedicado al tráfico de drogas, poner cosas directamente a su nombre es problemático, porque si la Policía lo conecta, te lo quitan. También es verdad que los principales investigados en este asunto, y gente de su entorno, no han sido acusados de tráfico de drogas desde hace 10 años, cuando se hizo la operación Nerón. A partir de entonces, muchas personas que estaban en primera línea dan un paso atrás y dejan de estar directamente relacionadas con las drogas, pero empiezan a acumular inmuebles. No sólo ellos, sino también familiares y otras personas. Hay jóvenes que no han llegado a estar en ese mundo, pero aparecen como titulares de inmuebles que reciben en donación o que se compran con hipotecas que no se sabe de dónde se pagan.

P.- ¿Se les ha golpeado donde más duele, en el bolsillo?

R.- Yo en este caso no te hablaría sólo del bolsillo, que también, porque cualquier organización criminal se dedica a esto para ganar dinero. Si les quitas el dinero, evidentemente es donde más les duele. Pero lo que querría destacar es que nos hemos centrado en privarles de unos inmuebles que son la base de su poder sobre el territorio. El barrio lo controlan porque las casas son de ellos. Al principio había un punto de venta, dos puntos de venta, tres puntos de venta. Ahora hay calles enteras a su nombre.

P.- ¿Qué va a pasar ahora con los inmuebles embargados?

R.- En última instancia, el Plan Nacional sobre Drogas. Cuando se incautan inmuebles por blanqueo de capitales, normalmente acaban en manos del Ministerio de Justicia, pero si vienen del tráfico de drogas acaban en manos de Sanidad. El Ministerio podrá utilizarlos o cederlos al Ayuntamiento si tiene planes de reurbanización. Se podrá hacer un uso público de estas casas después de que haya una sentencia firme, porque aquí todo el mundo tiene derecho a la presunción de inocencia.

P.- ¿Qué papel han tenido otras administraciones en esta operación?

R.- Vigilancia Aduanera ha hecho un trabajo extraordinario. Este tema lo hemos hecho a cuatro manos. Sin Vigilancia Aduanera esto no se podría haber hecho. Aquí todo el mundo ha visto ese día en la televisión el helicóptero, los guías caninos y 200 policías desplegados, pero hay más de un año de trabajo detrás. Cuando empezamos a trabajar juntos, descubrimos que el Ayuntamiento, y más específicamente el área de Urbanismo, llevaba años intentando poner freno a este despropósito de gente que te tira nueve casas y te construye una mansión sin una licencia. Toda esa información nos ha sido de una ayuda inestimable para sacar la investigación adelante.

P.- ¿Qué es exactamente el blanqueo de capitales?

R.- Blanquear capitales es darle esa apariencia de legalidad. Yo tengo un dinero que he sacado de vender las drogas y necesito darle una apariencia de legalidad. ¿Por qué no puedo llegar a un concesionario de coches con una bolsa de basura llena de billetes arrugados y decir: ‘¿Quiero el Ferrari?’ No puedo porque no me van a aceptar el dinero. Hay una normativa que la gente se cree que es para que Hacienda te cobre los impuestos, que en parte también, pero que pretende evitar que blanquees dinero procedente de crímenes.

P.- ¿El dinero que se blanquea procede exclusivamente del tráfico de drogas?

R.- No. Se puede blanquear dinero de estafas, de trata de personas, de tráfico de armas y de 50 cosas. Mi grupo presta soporte a los grupos de drogas, pero también a cualquier grupo de cualquier actividad de criminalidad organizada. Cuando una persona comete crímenes y acumula suficiente dinero, se encuentra con el problema de cómo gastarlo. ¿Cómo me compro una casa con piscina si tengo todo el dinero escondido debajo de la cama? Blanquear es convertir ese dinero opaco en un dinero con apariencia de legalidad para poder gastármelo y disfrutarlo.

P.- ¿Cuáles son las formas más habituales de hacerlo?

R.- Hay mil maneras. Una de ellas es utilizar los premios de lotería. Es la más burda, pero la más eficaz. Si nadie puede demostrar que los billetes te los has comprado con dinero negro y que a ti no te ha tocado el dinero de verdad, vas al banco con tu billete de lotería, te ingresan el dinero y luego vas y te compras tu coche. ¿Y quién te dice que ese dinero es de las drogas? No es tan sencillo de probar.

P.- ¿También se utilizan estructuras empresariales para mover ese dinero?

R.- Sí. Desde eso hasta una trama que hemos desmontado hace unos meses, que tenía 17 empresas con un enfoque internacional en varios países. Maneras de mover el dinero de origen ilegal hay muchísimas. Nosotros nos dedicamos a ver a una persona que tiene un patrimonio injustificable, como en el caso del que estamos hablando, donde hay alguien que tiene una casa de 1.400 metros cuadrados con una piscina y que tiene una relación con los delitos. Tenemos que hacer una radiografía económica para demostrar que ese señor no puede ser el dueño de eso y que la única explicación posible es que venga del dinero de las drogas.

P.- ¿Es necesario demostrar que los investigados siguen traficando actualmente para poder intervenir sus propiedades?

R.- No, yo no puedo decirte que las toquen. Estaría acusándoles de cosas de las que no tengo pruebas de ningún tipo. Nosotros no lo hemos investigado ni demostrado. La cuestión es que yo no necesito demostrar que ahora estén traficando con drogas para quitarles lo que se han comprado con un dinero que sí que viene de las drogas. Y me da igual que sea de hace diez años ese dinero. Si estamos hablando de un dinero de origen ilegal, pase el tiempo que pase, cuando tú lo sacas del sótano y lo metes en inmuebles o en lo que sea, la Policía te lo puede quitar.

P.- ¿Por qué se empezó a perseguir el blanqueo de capitales como una herramienta contra las grandes organizaciones criminales?

R.- Es un delito relativamente nuevo. Se empezó a legislar en los años 80 y a España llega el Código Penal en el 92. Las autoridades se encuentran con un problema: tú puedes detener a alguien por tráfico de drogas y su organización sigue funcionando. Se dan cuenta de que tienen que tener otro enfoque para privarla del poder económico que tiene. No sólo hay que detenerle por vender droga, sino quitarle todo el imperio que tiene.

P.- ¿Por qué es tan importante atacar ese patrimonio?

R.- Porque las organizaciones criminales exitosas son empresas. Realmente no es tan diferente cómo funciona una organización de tráfico de drogas de cómo funciona un banco. Si mañana se muere el presidente de un banco, el banco no cierra. Si mañana te meten en la cárcel al jefe de una organización de tráfico de drogas, tampoco necesariamente se acaba. Por eso hay que atacar su estructura económica.

P.- ¿Cómo se consigue demostrar que una persona tiene un patrimonio que no puede justificar?

R.- Hay que hacer una radiografía económica. Analizamos el patrimonio, los inmuebles, las compras y las relaciones entre las personas. En el caso que estamos investigando aparecen diferentes titulares, familiares y personas del entorno. Hay que estudiar cómo se han adquirido esos bienes y de dónde procede el dinero utilizado para pagarlos.

P.- ¿Qué importancia tiene esta vía de investigación en la lucha contra el narcotráfico?

R.- Es una manera diferente de abordar el problema. Nosotros no tenemos que investigar ni demostrar que una persona esté traficando ahora. Tenemos que demostrar el origen ilegal del dinero con el que se ha comprado ese patrimonio. Lo que buscamos es privar a las organizaciones criminales de los recursos económicos que les permiten mantener su poder.