Golpe al clan de ‘El Pablo’ en La Soledad: cuatro detenidos en una red de narcopisos blindados que vendía droga las 24 horas

La Policía Nacional desmantela varios puntos de venta de droga en Palma, protegidos con puertas blindadas, cámaras de vigilancia y un sofisticado sistema de desagües conectado a una gran cisterna para hacer desaparecer los estupefacientes. Uno de los arrestados ha ingresado en prisión provisional.

La droga corría a cualquier hora del día y de la noche en el barrio de La Soledad, en Palma. Detrás de unas puertas prácticamente inexpugnables, una presunta red de narcotráfico había convertido varios inmuebles en puntos de venta de droga que funcionaban las 24 horas. Pero ni los blindajes ni los sofisticados sistemas para destruir pruebas lograron evitar la operación policial.

Los agentes han detenido a cuatro personas, tres hombres y una mujer, en una investigación que ha permitido desmantelar tres puntos de venta de droga y localizar un cuarto inmueble presuntamente relacionado con la actividad delictiva.

La operación, desarrollada por el Grupo II de Estupefacientes de la UDYCO, destapó un entramado que contaba con importantes medidas de seguridad para dificultar la entrada de los agentes. Algunos de los inmuebles disponían de auténticas puertas blindadas, reforzadas con varios pestillos de hierro, mientras que cámaras conectadas a pantallas permitían vigilar constantemente la calle y detectar cualquier movimiento policial.

Uno de los detalles más llamativos de la investigación fue el mecanismo que presuntamente utilizaban para deshacerse de las sustancias estupefacientes cuando se veían sorprendidos por la Policía. Los investigadores comprobaron que varios inmuebles contaban con desagües instalados expresamente para arrojar la droga y hacerla desaparecer. Estos conductos estaban conectados entre sí y desembocaban en una gran cisterna común, equipada con una importante cantidad de agua y una llave que permitía activar rápidamente el sistema.

Durante la intervención, los policías observaron cómo dos hombres que se encontraban en el interior de distintos inmuebles arrojaban presuntamente sustancias estupefacientes por estos desagües. Pero la sorpresa llegó cuando los investigadores descubrieron la conexión con el aljibe. Agentes del Grupo Operativo de Intervenciones Técnicas (GOIT) localizaron la instalación y efectivos de la Policía de Subsuelo accedieron a su interior.

Allí encontraron casi 200 gramos de cocaína, alrededor de un centenar de gramos de otra sustancia estupefaciente pendiente de determinar, dinero en efectivo, básculas y diversos utensilios relacionados con la venta de droga. Además, uno de los investigados presuntamente disponía de un soplete y acelerantes para quemar posibles pruebas.

El despliegue policial necesitó la intervención de efectivos de la Unidad de Prevención y Reacción (UPR) y del GOIT para conseguir acceder a los cuatro inmuebles registrados. Las puertas, reforzadas hasta el extremo, dificultaron la entrada de los agentes, que tuvieron que franquear los accesos de forma rápida para evitar que los sospechosos pudieran destruir más pruebas.

En el interior localizaron cocaína, hachís, dinero en efectivo, básculas de precisión y diferentes materiales empleados presuntamente para preparar y distribuir las sustancias. La investigación también permitió descubrir la existencia de dos personas que realizaban labores de vigilancia exterior, conocidas en el argot del narcotráfico como «aguadores». Su cometido era controlar los movimientos de la Policía, tanto uniformada como de paisano, y alertar a los vendedores cuando detectaban la presencia de agentes.

La operación policial se saldó inicialmente con la detención de dos hombres que se encontraban en los inmuebles intervenidos. Posteriormente, los investigadores localizaron a una mujer y a otro hombre que presuntamente realizaban las funciones de vigilancia en la calle. Ambos fueron arrestados horas después por agentes de la Brigada Provincial de Seguridad Ciudadana.

En total, cuatro personas han sido detenidas como presuntas responsables de un delito de tráfico de drogas. La autoridad judicial ha decretado el precinto de tres de los puntos de venta, que han quedado definitivamente inactivos, al comprobarse que no se utilizaban como viviendas, sino para el tráfico de estupefacientes.

Además, uno de los detenidos ha ingresado en prisión provisional, señalado por arrojar presuntamente droga por el sistema de desagüe. La intervención supone un golpe a varios puntos de venta que, según la investigación policial, mantenían su actividad durante las 24 horas del día en el barrio de La Soledad, en Palma.