La última redada al clan de El Pablo destapa que tenía una sala VAR donde vigilaba a la Policía y a sus vendedores

La organización contaba con un sofisticado centro de videovigilancia, similar a la sala VOR del fútbol, desde el que controlaba todos los movimientos que se producían en sus puntos de venta. Los integrantes del clan podían observar la llegada de los agentes, revisar las grabaciones hacia atrás y comprobar que sus propios vendedores no les robaban ni que los compradores intentaban engañarlos. Nada escapaba a las cámaras: todo quedaba registrado.

La última macrooperación contra el conocido clan de ‘El Pablo’, desplegada en la barriada palmesana de La Soledad, ha dejado al descubierto una estructura de vigilancia que recuerda, salvando las distancias, a la utilizada en el fútbol profesional con el sistema VAR. Los narcotraficantes disponían de su particular sala VOR (Video Operation Room), un centro de control desde el que podían supervisar en tiempo real lo que ocurría en sus instalaciones y revisar posteriormente cualquier movimiento que considerasen sospechoso.

No se trataba únicamente de tener cámaras instaladas para controlar los accesos. El sistema permitía a los miembros de la organización seguir los movimientos de las personas que entraban y salían de sus puntos de venta, vigilar la posible llegada de patrullas policiales y controlar hasta el último detalle de las transacciones de droga.

La sala funcionaba como una especie de centro de operaciones. Desde allí, los responsables podían comprobar si se acercaba algún vehículo policial, si había personas sospechosas merodeando por la zona o si alguno de sus vendedores estaba incumpliendo las instrucciones recibidas.

Pero el control no terminaba en la vigilancia policial. Una de las particularidades de este sistema era que también servía para supervisar a los propios integrantes de la organización. Los responsables del clan podían retroceder las grabaciones, revisar una operación concreta y comprobar si alguno de sus vendedores se quedaba con parte del dinero o de la mercancía. También podían verificar que los compradores no intentaban aprovecharse de la situación, engañar a los vendedores o llevarse más producto del que habían pagado.

En definitiva, el clan había trasladado a su actividad delictiva una tecnología de control propia de otros ámbitos. Si en un partido de fútbol la sala VOR permite revisar las jugadas, comprobar las imágenes desde distintos ángulos y corregir decisiones arbitrales, en el entramado de ‘El Pablo’ las grabaciones servían para controlar el negocio, detectar posibles pérdidas y anticiparse a cualquier movimiento que pudiera poner en peligro la actividad.

Todo quedaba grabado y podía ser revisado posteriormente. Una especie de auditoría interna en la que nadie parecía escapar de la supervisión, ni siquiera los propios vendedores de la organización.

Un túnel subterráneo de hasta 75 metros

La existencia de esta particular sala de control no ha sido el único elemento llamativo que ha salido a la luz durante la macrooperación desplegada por el Grupo de Blanqueo de Capitales de la Policía Nacional y Vigilancia Aduanera contra el clan de ‘El Pablo’.

Los investigadores han descubierto en La Soledad una infraestructura todavía más sorprendente: un túnel subterráneo de entre 50 y 75 metros de longitud que discurriría bajo varias viviendas de la barriada palmesana y que, según las primeras pesquisas, podría haber sido concebido como una vía de escape en caso de una intervención policial.

La infraestructura llamó poderosamente la atención de los agentes por sus dimensiones y por la complejidad de los trabajos necesarios para acceder a su interior. El túnel se extendería bajo distintas propiedades de la zona y podría conectar varios inmuebles, aunque los investigadores todavía deben determinar exactamente cuál era su recorrido y qué finalidad tenía.

Una de las principales hipótesis que se barajan es que el túnel estuviera destinado a facilitar una posible huida si las fuerzas de seguridad irrumpían en alguno de los inmuebles utilizados por la organización. De confirmarse esta finalidad, se trataría de una infraestructura especialmente llamativa dentro de una operación policial desarrollada en pleno corazón de Palma.

Por sus características, el descubrimiento recuerda a los túneles subterráneos utilizados por grandes organizaciones del narcotráfico internacional, especialmente los que empleó el narcotraficante mexicano Joaquín ‘El Chapo’ Guzmán para facilitar sus fugas y movimientos clandestinos.