Espeluznante: evacúan al hospital a Quadri, jugador del Sabadell, tras una escalofriante patada en la cabeza

Quadri Liameed, jugador del Sabadell, ha sido evacuado en ambulancia tras recibir una durísima patada en la cabeza en el duelo entre su equipo y el Albacete en el Carlos Belmonte de este sábado. El futbolista nigeriano recibió un golpe muy feo en la cabeza por parte de Corpas, jugador del Albacete, que fue expulsado por esta jugada.

La acción ocurrió en el minuto 43 del partido de Segunda División. En la pelea por un balón, Corpas llegó tarde y pegó una patada en la cabeza de Quadri, que cayó directamente al suelo en ese momento. El golpe fue tremendo, espeluznante. Evidentemente, fue involuntario, porque el jugador del Albacete quiso darle al balón, pero levantó tanto el pie y lo hizo con tanta fuerza que la acción fue tremendamente peligrosa.

El futbolista del Sabadell fue evacuado a un hospital de Albacete por una ambulancia que entró al césped del estadio Carlos Belmonte. Tras esta acción, el árbitro activó el protocolo de conmoción y la imagen de sus compañeros fue de preocupación ante la gravedad de la patada.

Quadri Liameed fue inmovilizado por los sanitarios, salió del terreno de juego en camilla y con un collarín. Según algunos datos, el jugador nigeriano perdió el conocimiento en el momento de esta brutal patada, aunque recuperó la conciencia rápidamente.

El presidente del Sabadell, Pau Morilla-Giner, bajó rápidamente al terreno de juego para saber el estado de salud de su futbolista. Gestionó de forma rápida el traslado al centro hospitalario. Tras ello, hubo momentos de tensión, porque miembros del Sabadell recriminaron a Corpas su patada. El futbolista del Albacete se defendió diciendo que no le había visto.