Jesús de Miguel está ingresado en la UCI y se encuentra estable «dentro de la gravedad»

Primer comunicado del Tenerife sobre el estado de salud de Jesús de Miguel. El club tinerfeño ha informado de que el jugador está ingresado en la UCI del Hospital Universitario Nuestra Señora de Candelaria y se encuentra estable «dentro de la gravedad» de lo ocurrido en el partido de Segunda División contra el Andorra.

«El jugador del CD Tenerife Jesús de Miguel está ingresado en la UCI del Hospital Universitario Nuestra Señora de Candelaria, estable, dentro de la gravedad. Los servicios médicos se encuentran en dicho hospital e informarán cuando tengan novedades», comunicó el equipo canario cerca de las 18:30 de este lunes, casi dos horas después del incidente.

La acción que generó máxima preocupación en el Heliodoro Rodríguez López sucedió en el sexto minuto de descuento, cuando en el centro del campo el portero del Andorra, Jesús Owono, impactó con fuerza en el torso de De Miguel, que cayó desplomado sobre el terreno de juego. El árbitro Pérez Hernández expulsó al meta andorrano y rápidamente los servicios médicos actuaron para evacuar en camilla al delantero del equipo local.

El colegiado acordó con los capitanes de ambos conjuntos la suspensión del encuentro y, minutos después de lo sucedido, De Miguel era trasladado en ambulancia al centro hospitalario, donde ha sido ingresado en la unidad de cuidados intensivos. La comunicación del Tenerife, advirtiendo de que el futbolista está «estable» arroja algo de esperanza sobre su situación, pero las próximas horas se antojan decisivas.

El Andorra, rival del Tenerife, así como la mayoría de clubes de la Liga, transmitieron su apoyo a De Miguel en este momento tan delicado. Incluso algunos jugadores, como Jesé Rodríguez, mostraron sus ánimos hacia su compañero de profesión. En el caso del delantero de Las Palmas, lo hizo tras terminar su partido de Segunda este mismo lunes en Oviedo: «Mucha fuerza para él y su familia. Espero que se recupere pronto y salga todo bien».