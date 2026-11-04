Fran Sol abre un crowdfunding para recaudar fondos para la familia de Jesús de Miguel

Fran Sol, delantero del Hércules, ha abierto un crowdfunding para recaudar fondos y donarlos a la familia de Jesús de Miguel. El futbolista madrileño anunció esta iniciativa a través de su perfil oficial de las redes sociales, donde adjuntó un enlace para que las personas que lo deseen puedan ayudar a la familia del futbolista, que ha dejado a una novia y una hija de un año. El enlace del crowdfunding lo puedes consultar AQUÍ.

Fran Sol ha tenido un gran detalle y en la noche del martes 3 de noviembre abrió un crowdfunding para recaudar fondos y donarlos a la familia de Jesús de Miguel, futbolista fallecido en uno de los días más tristes de la historia del fútbol español. El delantero del Tenerife murió después de no poderse recuperar de la parada cardiorrespiratoria que sufrió tras recibir una entrada brutal del portero del Andorra, Jesús Owono.

«Hola, soy Fran Sol. Mi familia y yo queríamos ayudar de verdad y no solo reposteando cosas en Instagram. Nos sentimos muy identificados con él y su familia, así que este es un fondo para ayudarles (crowdfunding)», publicó el delantero del Hércules a través de su perfil oficial en las redes sociales.

Crowdfunding para la familia de Jesús de Miguel

«El dinero no dará consuelo, pero el gesto de donar hará que la familia sienta de verdad el apoyo de todo el mundo del fútbol. Creo que con algo tangible se les podrá ayudar más que con publicaciones de su foto, aunque sea un 0.01%», publicó el delantero madrileño, que también indicó que: «Todo irá destinado a su hijo, su mujer y sus padres».