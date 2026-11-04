Fran Sol abre un crowdfunding para recaudar fondos para la familia de Jesús de Miguel
Fran Sol, futbolista del Hércules, ha abierto un crowdfunding para recaudar fondos y donarlos a la familia de Jesús de Miguel
Fran Sol, delantero del Hércules, ha abierto un crowdfunding para recaudar fondos y donarlos a la familia de Jesús de Miguel. El futbolista madrileño anunció esta iniciativa a través de su perfil oficial de las redes sociales, donde adjuntó un enlace para que las personas que lo deseen puedan ayudar a la familia del futbolista, que ha dejado a una novia y una hija de un año. El enlace del crowdfunding lo puedes consultar AQUÍ.
Fran Sol ha tenido un gran detalle y en la noche del martes 3 de noviembre abrió un crowdfunding para recaudar fondos y donarlos a la familia de Jesús de Miguel, futbolista fallecido en uno de los días más tristes de la historia del fútbol español. El delantero del Tenerife murió después de no poderse recuperar de la parada cardiorrespiratoria que sufrió tras recibir una entrada brutal del portero del Andorra, Jesús Owono.
Crowdfunding para la familia de Jesús de Miguel
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