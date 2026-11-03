El gesto humano de Raphinha con la memoria de Jesús de Miguel: «No es día para hablar de fútbol»

Raphinha honró la memoria de Jesús de Miguel con un gran gesto de humanidad tras acabar el partido entre Barcelona y Aston Villa de Champions. No quiso hablar de fútbol ante los medios a pie de campo y centró su mensaje en dar ánimos a la familia del jugador del Tenerife fallecido.

«Fue una buena noche para nosotros, pero hoy no me gustaría hablar de fútbol. Obviamente, quiero dedicar esta victoria a la afición, pero quiero mandar mucha fuerza a la familia de Jesús. Y que descanse en paz. Y después, creo que hoy no es un buen día para hablar de fútbol», empezó diciendo Raphinha tras acabar el partido.

Fue el MVP del partido tras anotar un doblete contra el Aston Villa y le tocó atender a los medios a pie de campo. No quiso recibir preguntas del partido y sus respuestas fueron dirigidas a la memoria de Jesús de Miguel: «Esto le podía pasar a cualquiera. La verdad es que es muy duro. Cuando hemos visto la noticia, uff, es complicado. Al final vas a jugar un partido y te puede pasar lo mismo. Pero hoy no es un buen día para hablar de fútbol y desde el club quiero mandarle mucho apoyo a la familia. Me quedo con estas palabras para Jesús y su familia».