Visita real al Camp Nou: Laporta recibe a Guillermo de Gales y al príncipe Jorge

Este martes el Camp Nou recibió una visita real. Guillermo de Gales y su hijo, el príncipe Jorge, acudieron al estadio del Barcelona para presenciar el partido de Champions League del equipo del que son aficionados, el Aston Villa inglés. Joan Laporta, presidente del Barça, posó con el heredero a la corona británica, seguidor confeso del conjunto que dirige Unay Emery.

Así comunicó el Barcelona la visita de la realeza inglesa: «Invitado de excepción en el palco del Camp Nou para el Barça-Aston Villa de la Champions. El príncipe Guillermo, heredero al trono de Gran Bretaña, no ha querido perderse el duelo en primera persona como fiel seguidor del equipo de Birmingham que es. Antes del partido, tanto el príncipe de Gales como su hijo, el príncipe Jorge, han recibido una camiseta del Barcelona de la mano del presidente Joan Laporta».

La visita real se produjo en la antesala del encuentro y, una vez en el terreno de juego, ambos clubes guardaron un respetuoso minuto de silencio por la muerte de Jesús de Miguel, jugador del Tenerife. No se ondeó el logo de la competición ni sonó su himno a modo de respeto por el fallecimiento del futbolista español y también de las 69 víctimas del accidente ferroviario en Urda (Toledo).

Hansi Flick salió al partido con un once marcado por las lesiones en defensa, pero de garantías: Joan García; Brian Fariñas, Cubarsí, Gerard Martín, Cancelo; Rodri, Pedri, Fermín López; Gordon, Lamine Yamal y Raphinha.