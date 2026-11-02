Alineación posible del Barcelona contra el Aston Villa: la duda está en la defensa

La alineación del Barcelona para recibir al Aston Villa en la cuarta jornada de la Fase Liga de la Champions League en el Camp Nou tiene su principal duda en defensa. Hansi Flick, con una parcela defensiva muy mermada por las lesiones, debe decidir si colocar a Brian Fariñas o Balde en el lateral izquierdo, y si colocar de nuevo a Gerard Martín en el centro de la defensa.

Joan García es el jugador que inicia la alineación del Barcelona de este martes en la Champions contra el Aston Villa. El portero catalán tiene la misión de intentar dejar la portería a cero, objetivo que le está costando lograr en los últimos encuentros.

La gran duda para Hansi Flick está en la defensa. El entrenador germano tiene que decidir si volver a colocar a Brian Fariñas de lateral contra el Aston Villa como hizo ante el Alavés o apostar en este caso por Alejandro Balde. La segunda duda está en si apostar de nuevo por De Jong en el centro de la zaga o colocar a Gerard Martín, que no jugó el pasado fin de semana. La defensa se completa con Cancelo y Cubarsí.

No hay dudas en la alineación del Barcelona en el centro del campo. Rodri, Pedri y Fermín López volverán a ser titulares contra el Aston Villa en la Champions League.

Tampoco hay dudas en la delantera del Barcelona. La alineación de Hansi Flick apostará por Gordon en una de las bandas y por Lamine Yamal en la otra. El delantero del equipo blaugrana será Raphinha.

Posible alineación del Barcelona

Esta es la posible alineación del Barcelona para enfrentarse al Aston Villa en la cuarta jornada de la Fase Liga de la Champions League: Joan García; Brian Fariñas, Cubarsí, Gerard Martín, Cancelo; Rodri, Pedri, Fermín López; Gordon, Lamine Yamal y Raphinha.