Flick saca su carácter: «Hemos ganado once partidos seguidos y os centráis más en las dos derrotas»

Hansi Flick compareció ante los medios de comunicación en la sala de prensa de la Ciudad Deportiva Joan Gamper para analizar la previa del partido de Champions League que medirá este martes en el Camp Nou al Barcelona contra el Aston Villa de Unai Emery.

«No estamos haciendo mal las cosas. Ante el Alavés estuvimos muy centrados, solo hubo un error. El resultado fue claro. Vi un equipo con confianza, con convicción en lo que queremos hacer y creo que estamos haciendo muy bien las cosas», comenzó declarando el entrenador del Barcelona.

Sobre el estado físico de Christensen: «Tenemos que esperar, ayer se entrenó, pero sólo la parte posicional, está bien, pero hay que esperar al fin de semana».

Sobre Balde: «Es una situación normal. Cuando no juegas tan a menudo, te falta esta confianza. Lo que puedo ver en el caso de Balde es que en todos los entrenos está haciendo muy bien las cosas. Cancelo hizo un gran trabajo y está en un buen nivel, por lo que no es fácil para Balde. Esto no afecta a una persona, hay que centrarse en el equipo. Lo que puedo decir cuando digo que no tiene tanta confianza puede afectarle. Hablé con él y le dije que era normal. Respeto mucho a Balde… Intento ayudarle para que recupere la confianza. Va haciendo bien las cosas y está intentando volver al nivel de antes. Es un gran tipo y un gran jugador».

«Yo me centro en el próximo partido. El sábado ante el Alavés me centré en ese. Este es un partido de Champions que está en un gran momento de forma y Emery es uno de los mejores entrenadores de Europa. Hablamos de la Champions… Cada partido es especial. Cualquier rival tiene la calidad para ponerte en apuros, será un partido muy difícil», comentó el entrenador alemán sobre su rival de este martes.

«A este nivel puede ocurrir cualquier cosa. Ante el Madrid, el resultado pudo ser diferente. En este tipo de partidos tenemos confianza, la tenemos. Hemos ganado 11 partidos seguidos, solo 2 derrotas… Os centráis más en estas derrotas. Yo tengo confianza en el equipo y lo demostramos el pasado sábado. Ahora hablamos de Champions y nos centramos en estar entre los ocho mejores», dijo Hansi Flick ante los medios.

«Tenemos cuatro jugadores que están fuera… Espart es el último que ha estado fuera. No es normal gestionar esta situación de una manera sencilla. Frenkie ahora llega de lesión y ayuda en esta demarcación, como Brian. Juegue quien juegue, jugamos como equipo. Esperemos ver a Espart tras el parón», señaló el entrenador del Barcelona sobre las bajas que tiene en defensa.

Sobre Gavi: «No pienso en él como lateral derecho. Todos sabemos la calidad que tiene Gavi, siempre es una opción. Pero cuando empieza el partido, esa opción a veces desaparece y no puede seguir el plan. Obviamente, he hablado con él, es importante que sepa qué pensamos sobre su papel. Es importante para él y para su confianza».

«Tienen muy buena conexión. Lo hicieron muy bien ante el Alavés. Se merecía jugar, puede ser una opción para mañana», dijo Flick sobre el partido de Brian Fariñas contra el Alavés y su conexión con Lamine.

Sobre Gerard Martín: «Puede jugar en ambas posiciones, como lateral y como central. Entra en nuestros planes, ya veremos qué ocurre mañana».

«No se mucho de la selección de Brasil, pero aquí está en un nivel espectacular. Por supuesto, sus puntos fuertes son increíbles y se adaptan perfectamente a nuestro sistema de juego. Se adapta en función del rival y siempre ve espacios en los que atacar. Está haciendo muy bien las cosas y es nuestro capitán. Estoy encantado», comentó Hansi sobre Raphinha.

Sobre las críticas al equipo: «No me sorprende… es la realidad. Tenemos que demostrar. Hemos desplegado nuestro mejor fútbol, lo sabemos… No hay excusas que valgan. Los últimos resultados pudieron ser diferentes, pero estamos jugando al mismo nivel del que han jugado PSG o Madrid. No me gusta destacar ni las derrotas ni las victorias. Siempre pienso en el siguiente. Nuestros objetivos son ganar la Liga y la Champions. Estoy convencido de que tenemos la calidad. No ha cambiado nada pese a las derrotas. En el fútbol os centráis en las derrotas. Si estuviera en vuestro lugar, también lo haría, es normal».