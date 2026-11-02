Lamine Yamal, Pedri, Rodri y Fermín sorprenden en pleno concierto de Melendi

Lamine Yamal, Pedri González, Rodri Hernández y Fermín López quisieron tomarse un descanso este domingo y aparecieron en el concierto de Melendi. El evento del Palau Sant Jordi adquirió aún más protagonismo con la presencia de los jugadores del Barcelona, que se ubicaron en los palcos VIP junto a sus parejas. Sin embargo, no todos estuvieron igual de implicados con las canciones.

El equipo jugará este martes a las 21:00 horas frente al Aston Villa en Champions. Los futbolistas tenían vía libre para descansar, además de la satisfacción de haberle ganado 6-1 al Deportivo Alavés. Sin duda, Rodri fue el más entregado con la música del cantante asturiano.

Lamine Yamal en el concierto de Melendi en Barceona con su pareja y junto a susu compañeros de equipo Pedri, Rodri y fermin #LamineYamal #pedri #fcb #melendi #BarcelonaSC https://t.co/g4wuA0SO5l — Cristian Rodriguez (@dreamingworlds_) November 1, 2026

Fermín López acompañó al ex del Manchester City. Sin embargo, Lamine Yamal, que se encontraba sentado junto a su pareja, Inés García, fue uno de los más discretos. Pese a ello, su novia sí que estuvo bastante más activa durante el resto del evento.

Los jugadores tendrán que volver a ponerse manos a la obra de cara al encuentro de Champions. El equipo viene de firmar una gran victoria en la Liga, pero su derrota ante el Real Madrid en el Clásico aún sigue muy reciente. Además, los de Mourinho no fallaron en su visita a Santander, con un contundente 0-3.

El Barcelona quiere asegurar el top ocho

Los blaugranas quieren volver a la senda de la victoria en Europa tras caer con el PSG en Champions. El equipo busca el pase directo y tiene la oportunidad de quedarse un paso más cerca. Lamine y Fermín, que estuvieron presentes en el concierto, consiguieron marcar en el último encuentro frente al Alavés.

El Aston Villa está mostrando dos caras esta temporada. En Premier League las sensaciones no están siendo las mejores, con el noveno puesto en la clasificación, tres empates y tres derrotas en nueve partidos. Sin embargo, en Champions están invictos y segundos en la tabla.