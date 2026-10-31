Flick se regodea tras meterle seis al Alavés: «Defendieron bien con muchos jugadores atrás»

Hansi Flick compareció en la sala de prensa del Camp Nou para analizar la gran goleada del Barcelona ante el Deportivo Alavés. 6-1 ganó el equipo blaugrana al vitoriano para recuperar el liderato que horas antes le había quitado el Atlético de Madrid y lamerse las heridas de la derrota del Clásico.

«Estoy muy satisfecho. Hemos dominado el primer tiempo. Hemos creado ocasiones atacando a los espacios libres; me ha gustado», señaló Hansi Flick tras el partido.

«Antes del Atlético viene el Aston Villa. Después ya pensaremos en el fin de semana. Estoy contento de que Fariñas y Frenkie hayan jugado bien en sitios en los que no están acostumbrados», dijo sobre su revolución defensiva y los partidos que le vienen esta semana.

«El Alavés defendió muy bien, tenían muchos jugadores atrás. Logramos atacar los pequeños espacios que nos dejaron, y eso estuvo muy bien», analizó el técnico alemán.

Más sobre el rival: «El Alavés ha jugado con muchos defensas y esperábamos ese planteamiento cuando hemos visto el 11. Me ha gustado cómo hemos defendido. Estoy feliz de cómo se ha dominado el primer tiempo».

100 victorias juntos 💙❤️ https://t.co/gZ9sRBa8di — FC Barcelona (@FCBarcelona_es) October 31, 2026

«Sabía que iba a ser mi victoria número 100 hoy, pero era más importante pensar en el equipo después de 2 derrotas», celebró Hansi Flick tras el partido.

Sobre De Jong: «Me dijo que podía jugar en el central para ayudar al equipo. Igual que Fariñas en el lateral. Espero que vuelvan algunos jugadores, pero ellos han estado a un buen nivel».

«Debíamos escoger a quién cambiar. Por eso Rodri ha acabado el partido y todos deben aceptar estas decisiones», declaró sobre la situación de Gavi sin minutos.

«Cuando marca dos goles, es más fácil cambiar a Lamine Yamal. Lo hemos hablado en el descanso. Ha jugado bien, igual que Fermín y Raphinha. Es la actitud que quiero tras las dos derrotas», señaló en rueda de prensa.

«No puedo escoger una victoria del pasado tras los 100 partidos ganados. Cuando llegué al Barça, quería llegar a los 100 partidos. Me quedaría con la victoria en el primer Clásico», comentó sobre eu récord logrado este sábado.

«Estamos viendo la evolución de Eric y Jules, sobre todo. Esperamos la vuelta de los dos. Christensen está cerca de volver a entrenar con el grupo», dijo Flick sobre los lesionados en defensa y la fecha de sus regresos.