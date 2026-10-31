Flick se regodea tras meterle seis al Alavés: «Defendieron bien con muchos jugadores atrás»
El técnico alemán analizó la goleada de su equipo
El Barça recupera el liderato que había perdido durante unas horas
El Barcelona se lame las heridas del Clásico con otra gran goleada
Hansi Flick compareció en la sala de prensa del Camp Nou para analizar la gran goleada del Barcelona ante el Deportivo Alavés. 6-1 ganó el equipo blaugrana al vitoriano para recuperar el liderato que horas antes le había quitado el Atlético de Madrid y lamerse las heridas de la derrota del Clásico.
«Estoy muy satisfecho. Hemos dominado el primer tiempo. Hemos creado ocasiones atacando a los espacios libres; me ha gustado», señaló Hansi Flick tras el partido.
«Antes del Atlético viene el Aston Villa. Después ya pensaremos en el fin de semana. Estoy contento de que Fariñas y Frenkie hayan jugado bien en sitios en los que no están acostumbrados», dijo sobre su revolución defensiva y los partidos que le vienen esta semana.
«El Alavés defendió muy bien, tenían muchos jugadores atrás. Logramos atacar los pequeños espacios que nos dejaron, y eso estuvo muy bien», analizó el técnico alemán.
Más sobre el rival: «El Alavés ha jugado con muchos defensas y esperábamos ese planteamiento cuando hemos visto el 11. Me ha gustado cómo hemos defendido. Estoy feliz de cómo se ha dominado el primer tiempo».
100 victorias juntos 💙❤️ https://t.co/gZ9sRBa8di
— FC Barcelona (@FCBarcelona_es) October 31, 2026
«Sabía que iba a ser mi victoria número 100 hoy, pero era más importante pensar en el equipo después de 2 derrotas», celebró Hansi Flick tras el partido.
Sobre De Jong: «Me dijo que podía jugar en el central para ayudar al equipo. Igual que Fariñas en el lateral. Espero que vuelvan algunos jugadores, pero ellos han estado a un buen nivel».
«Debíamos escoger a quién cambiar. Por eso Rodri ha acabado el partido y todos deben aceptar estas decisiones», declaró sobre la situación de Gavi sin minutos.
«Cuando marca dos goles, es más fácil cambiar a Lamine Yamal. Lo hemos hablado en el descanso. Ha jugado bien, igual que Fermín y Raphinha. Es la actitud que quiero tras las dos derrotas», señaló en rueda de prensa.
«No puedo escoger una victoria del pasado tras los 100 partidos ganados. Cuando llegué al Barça, quería llegar a los 100 partidos. Me quedaría con la victoria en el primer Clásico», comentó sobre eu récord logrado este sábado.
«Estamos viendo la evolución de Eric y Jules, sobre todo. Esperamos la vuelta de los dos. Christensen está cerca de volver a entrenar con el grupo», dijo Flick sobre los lesionados en defensa y la fecha de sus regresos.
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