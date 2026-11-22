Otra vez la Liga de Tebas ha ocultado una imagen clave durante la realización televisiva de uno de sus partidos. Cada vez son más las veces en las que la Liga, que controla las imágenes que se ponen o no durante la retransmisión de los encuentros, deja a los aficionados sin repeticiones fundamentales para entender las jugadas. En el Barcelona – Villarreal ha vuelto a ocurrir.

Con 0-2 en el resultado, el conjunto azulgrana marcó el primer gol de su remontada, en el minuto 57, por medio de Gerard Martín. Fue a la salida de un córner que sacó Pedri, pero que horas después del partido, sigue habiendo una duda clave: ¿fue realmente saque de esquina?

Explicamos la jugada, que es trascendental, toda vez que con ese gol el Barcelona inició su remontada. En el minuto 56, Cancelo tiró, el balón pegó en el palo y se fue fuera. Hernández Hernández entendió que había tocado o el portero Gulacsi o algún defensor del Villarreal y pitó saque de esquina. Si lo era, no hay problema, pero si no es córner, el VAR tiene la obligación de intervenir y anularlo y señalar el saque de puerta. Es uno de los supuestos donde el VAR tiene que entrar.

Pedri, con picardía, sacó rápidamente el córner, pero eso no impide que el árbitro tenga que parar el partido y esperar a que se resuelva si era o no saque de esquina. Y el asunto aquí es que, en la realización del encuentro, en ningún momento se llegó a demostrar que fuera córner. En la única repetición que se hizo, no se observa ni parda de Gulacsi ni toque en ningún futbolista del Villarreal, pero tampoco era muy buena la imagen.

Una buena retransmisión televisiva tiene que repetir esa jugada al menos varias veces, para que quede claro que era o no córner. Es una jugada clave porque del córner llegó un gol. Y porque el VAR sí puede intervenir en eso, no como puede pasar en otras acciones como son las faltas de las que después salen goles.

La realización de la Liga de Tebas ocultó esa repetición clave y dejó dudas, a la espera de que el CTA pueda decir si hubo toque o no que justificara el saque de esquina, ya que ellos sí tienen la información al contar el balón con un chip. Pero una realización buena hubiera repetido la jugada y hubiera puesto incluso la lupa, como se ha hecho otras veces. Pero en la Liga de Tebas los aficionados no se enteran de jugadas clave porque así lo deciden.