El que fuera, hace más de 15 años, el primer embajador de Estrella Galicia 0,0 en el motociclismo de velocidad ha certificado matemáticamente el título de campeón del mundo 2026 de MotoGP en el Gran Premio de Portugal, culminando una temporada en la que ha vuelto a convertir su esencia, su afán de superación e inconformismo ante la adversidad en uno de los principales motores de su éxito. Con esta nueva corona, Márquez eleva a ocho sus campeonatos en la categoría reina y a diez sus títulos mundiales, sumando los logrados anteriormente en 125 y Moto2.

Esta conquista adquiere una dimensión especial por el recorrido realizado durante los últimos doce meses: la temporada 2025 terminó antes de tiempo, de forma abrupta, después de la lesión sufrida en su hombro derecho durante el Gran Premio de Indonesia, que disputaba ya como Campeón del Mundo 2025. Tras pasar por el quirófano y afrontar la recuperación durante el invierno, regresó en 2026 dispuesto a defender el título, aunque las consecuencias de aquella lesión terminarían condicionando esta nueva campaña.

En mayo, una fuerte caída durante la Sprint del Gran Premio de Francia le provocó una fractura del quinto metatarsiano del pie derecho. Marc tuvo que someterse a una nueva intervención y aprovechó el período de recuperación para solucionar también los problemas pendientes en el hombro derecho. Se perdió la carrera del domingo en Le Mans y todo el Gran Premio de Cataluña antes de regresar a la competición en Mugello.

El escenario del campeonato era entonces especialmente exigente. Tras el Gran Premio de Italia, Márquez llegó a encontrarse a 102 puntos del liderato. Sin embargo, desde ese momento inició una remontada titánica que le permitió volver progresivamente a la lucha por el Mundial, recuperar terreno carrera tras carrera y terminar situándose al frente de la clasificación. El segundo puesto en el GP de Qatar le permitía llegar a Portugal con 431 puntos y 60 de ventaja sobre Jorge Martín, disponiendo así de la oportunidad matemática para cerrar el campeonato y hacer historia.

15 años escribiendo una historia juntos

En esa historia, guarda un papel destacado Estrella Galicia 0,0, fiel compañera del piloto desde 2011, año en el que la compañía familiar gallega entró en el motociclismo.

Desde entonces, sus caminos han evolucionado en paralelo, unidos por una misma manera de entender el crecimiento: con esfuerzo, inconformismo, fidelidad a las raíces y a la identidad propia y ambición por seguir avanzando. Quince años en los que ambos han evolucionado, afrontado nuevos desafíos y celebrado algunos de los momentos más importantes de su historia.

El título de Moto2 de 2012 fue el primer gran capítulo de esta historia compartida. Le siguió el aterrizaje de Marc en MotoGP y su primera corona en la categoría reina en 2013, en su temporada de debut. Después llegaron los campeonatos de 2014, 2016, 2017, 2018 y 2019, pero también los capítulos más difíciles, marcados por las lesiones, el dolor, la incertidumbre y el trabajo incansable para volver a competir al máximo nivel.

Estrella Galicia 0,0 permaneció a su lado durante todo ese camino, acompañándole también en una nueva etapa deportiva: primero con Gresini Racing en 2024 y, posteriormente, con Ducati Lenovo Team, escudería con la que Marc volvió a proclamarse campeón del mundo en 2025.

Quince años después de aquel primer encuentro, ambos vuelven a celebrar un título mundial. Una historia que va mucho más allá de los campeonatos y que demuestra que los grandes legados no se construyen de un día para otro, sino a través de la confianza, la constancia y la capacidad de reinventarse sin perder la esencia.

120 aniversario

Además, Marc Márquez celebra este nuevo éxito deportivo en un año especialmente significativo para la cervecera familiar gallega, que conmemora en 2026 su 120 aniversario, efeméride que el piloto trasladó al campeonato mediante una acción especial: el pasado 19 de junio (19.06), fecha icónica para la compañía, durante el Gran Premio de Chequia, Marc estrenó un diseño especial en su casco inspirado en uno de los elementos más representativos de la identidad de la compañía: los grifos de cerveza Génesis, elaborados en cerámica de Sargadelos. Un homenaje a los 120 años de historia de Hijos de Rivera que tuvo el mejor broche posible con la contundente victoria del piloto en la carrera principal.

José Villanueva, director de Contenidos y Experiencias de Corporación Hijos de Rivera, ha asegurado que «celebrar este décimo título mundial de Marc [Márquez] es especialmente emocionante para nosotros porque llega en un año en el que cumplimos 15 temporadas recorriendo juntos esta aventura que es el motociclismo, y coincide con el 120 aniversario de nuestra compañía. Desde que comenzamos a acompañarle en 2011, en Estrella Galicia 0,0 hemos compartido momentos extraordinarios y también etapas que nos han permitido comprobar que lo que nos une va mucho más allá de los resultados deportivos».

«Marc [Márquez] representa algo que es único para nosotros: el ser fieles a nosotros mismos, a nuestra identidad, y a nuestros valores: el inconformismo, la capacidad de superación, el esfuerzo, la pasión y la ambición por seguir creciendo. Su trayectoria es un reflejo de que el verdadero éxito no consiste únicamente en llegar a lo más alto, sino en mantener intactas las ganas de volver a intentarlo. Para Estrella Galicia 0,0 es un orgullo seguir formando parte de su historia y celebrar con él un nuevo capítulo de esta aventura compartida. Marc [Márquez] ha hecho historia».

Marc Márquez, campeón del mundo de MotoGP 2026

«Volver a ser campeón del mundo de MotoGP y alcanzar mi décimo título mundial es algo muy especial, sobre todo por todo lo que ha habido detrás para conseguirlo. Han sido años de mucho trabajo, momentos complicados, lesiones y recuperaciones, pero nunca he perdido las ganas ni la motivación por volver a luchar por estar delante».

«Estrella Galicia 0,0 lleva 15 años a mi lado y ha estado presente tanto en los mejores momentos como en los más difíciles. Para mí, eso es lo que define una relación de verdad: seguir compartiendo el camino independientemente de las circunstancias. Hemos crecido juntos, hemos celebrado muchos éxitos y también hemos aprendido de los momentos duros. Estoy muy agradecido por su confianza y por seguir formando parte de esta historia. Ojalá podamos continuar escribiendo muchos capítulos más juntos».