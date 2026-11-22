Santi Comesaña entonó la gran rajada del Barcelona-Villarreal. El capitán del equipo visitante no pasó por alto la actuación de Hernández Hernández y, a su modo de ver, el cambio en su arbitraje desde que los de Iñigo Pérez se pusieron 0-2 a los siete minutos. Después, del 57′ al 67′ de la segunda, el Barça remontó, pero hay polémica en la jugada que precede al primer gol por un posible córner mal señalado.

Así expresó su enfada Comesaña en la entrevista post partido: «No parecía córner. Equipos así… nos pasa lo mismo en el Bernabéu y nos pasa lo mismo aquí. La presión que ejercen sobre el árbitro es muy dura. En la primera parte vi hasta 7 jugadores del Barça protestando. Parece que eso les afecta, porque empieza la segunda parte y saca amarillas rápido, pita un córner que, si lo duda, lo pita». Además, desveló la frase que le dijo al colegiado canario: «Basta ya, te puede la presión».

El centrocampista comenzó con un análisis del encuentro que terminó en triunfo por 3-2 para los de Hansi Flick: «Empezamos muy bien el partido. Sabíamos que íbamos a sufrir. Aguantamos bien la primera parte. Ellos iban a tener el balón. El gol del 1-2, psicológicamente, nos mata. Vino el empate y contra un equipo así es muy difícil ya. Con el tercero ya nos costó muchísimo. Nos pudieron hacer incluso más».

«Nos afecta demasiado. Nos cambia el plan de partido. El míster nos dice que, pase lo que pase, sigamos igual. Pero la situación en Liga tampoco ayuda, nos crea ansiedad. Contra equipos así», añadió, en referencia a encajar el 1-2 y luego no poder evitar la remontada.

Pedri respondió acto seguido a las palabras de Comesaña, destacando otra jugada: «Siempre hay presión. De todas las partes. Moleiro es amigo mío, pero tenía que estar expulsado. Es complicado arbitrar».