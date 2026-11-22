Hansi Flick compareció ante los medios de comunicación en la sala de prensa del Camp Nou y analizó la gran remontada del Barcelona en diez minutos para levantarle un 0-2 al Villarreal. El técnico alemán protestó mucho las decisiones de Hernández Hernández y criticó la expulsión de Fermín en el banquillo. Siempre ha dicho que no habla de los árbitros, pero esta vez sí lo hizo y cargó contra el colegiado canario.

«Hemos merecido ganar hoy», comenzó señalando Hansi Flick en sala de prensa. «En la segunda parte jugamos mucho mejor, con más estructura», añadió el entrenador del Barcelona.

Un Hansi Flick que terminó muy enfadado con Hernández Hernández: «Siempre pasa lo mismo con este árbitro. ¿Roja a Fermín? No sé. No sé qué pasó. Estaba concentrado en el terreno de juego. Creo que había muchas cosas que teníamos que hacer y vigilar en el partido de hoy. Y tenía que centrarme en apoyar a mi equipo en el campo».

Más sobre el arbitraje: «Todo el rato estaban pendientes de nosotros. No se puede explicar nada, pero le he dicho al equipo que hay que aceptarlo y tratar de tirar el partido hacia adelante».

«Algunas de las faltas sobre Lamine Yamal son faltas claras, pero tenemos que aceptar las decisiones», añadió el técnico alemán.

«La importancia de nuestros laterales? En el fútbol moderno, no son solo defensores. También tienen que contribuir en el ataque. Lo que hicieron nuestros laterales en la segunda mitad fue excelente. Estaban constantemente ayudando a los extremos», dijo Flick sobre el partido de Eric García y Cancelo.

«En la segunda parte hemos jugado nuestro partido, hemos mejorado. Tenemos que estar orgullosos por lo logrado, es muy difícil», comentó el entrenador alemán del Barcelona.

Sobre De Jong: «Ha hecho un partido fantástico. No es nada fácil para él, que está acostumbrado a tener siempre un jugador por detrás de él. Con balón es increíble».