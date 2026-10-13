La sorpresa de Melendi en ‘La Voz’: «Soy el profesor de sus hijos»

La Voz continúa dejándonos momentos inolvidables. El popular talent show de Antena 3 se ha convertido en uno de los más vistos de la cadena. Y es que, edición tras edición, cada vez son más los espectadores que quieren seguir de cerca las aventuras de estos artistas revelación. Así pues, en el último programa del formato, la audiencia tuvo la oportunidad de ver un curioso momento protagonizado por Melendi. El artista es uno de los coaches de este año, por lo que, al igual que sus compañeros, tiene que elegir a los participantes que quiere en su equipo.

La Voz acaba de comenzar su edición, por lo que se encuentra en sus míticas audiciones a ciegas. Pero lo que jamás se imaginó Melendi fue lo que le sucedería en una de ellas. Sean, uno de los concursantes, se presentó sobre el escenario para cantar Smile. Un tema que logró ejecutar bastante bien, pues dos de cuatro coaches no dudaron en pulsar el botón para elegir al concursante. Pero Melendi no fue uno de ellos. Por ello, cuando terminó la actuación, fue que se dio cuenta del rostro que se ocultaba tras esa magnífica voz.

Melendi a Sean, participante de ‘La Voz’: «No sabía que venías»

«¿Os conocéis?», preguntó Lola Índigo, una de las coaches, al ver cómo Melendi se llevaba las manos a la cabeza del asombro. «Sí. Muy conocidos», respondió el asturiano. «Soy el profe de música de su hijo e hijas. Además, hemos grabado una canción. Un villancico, hace un par de años», contó Sean. Unas palabras que Melendi corroboraba en todo momento.

«¡Qué curioso! No sabía que venías», le dijo Melendi. «Yo tampoco. Es una sorpresa completamente. Mi mujer me ha traído aquí y no tenía ni idea», le respondió al cantante. Una confesión que causó las risas entre los miembros del jurado. De esta manera, el participante contó que no era español, algo que se notaba bastante en su acento. Pues, él nació en Estados Unidos. Ante la pregunta de cómo había logrado hablar tan bien el idioma, se sinceró.

«Aprendí con mi mujer. Ella es de aquí, de Las Rosas (Madrid), y llevamos casi ocho años aquí en España y aprendí con ella», contó. Asimismo, explicó que se considera un «guitarrista que canta a veces». Pues, no es cantante profesional. Pero esto no quita que le haya entrado el gusanillo. «De hecho, estoy cantando más a menudo y me encanta», dijo.

¿A qué equipo se fue Sean en ‘La Voz’?

Melendi no pulsó el botón para elegir a Sean en su equipo, algo que le pesó bastante tras ver que se trataba de él. Pero las normas son las normas y el participante debía elegir si quería irse con Lola Índigo o con Pablo López. Ante ello, Sean terminó eligiendo a la artista. Una victoria para la cantante, que no pudo estar más emocionada de tener un gran talento en su equipo. Melendi, por su parte, no pudo hacer otra cosa que resignarse.