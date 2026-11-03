FC Barcelona – Aston Villa, en directo: alineaciones, estadísticas y minuto a minuto del partido de la Champions League en vivo hoy
El conjunto culé se prueba ante un gran rival tras las derrotas ante PSG y Real Madrid
Sigue en vivo el encuentro de la cuarta jornada de la fase de liga de la Champions
Gordon sobre las derrotas del Barcelona: "PSG y Real Madrid no son superiores a nosotros"
El FC Barcelona se mide al Aston Villa en la cuarta jornada de la fase de liga de la Champions. El conjunto blaugrana afronta un duelo vital para su objetivo de entrar en el Top 8 de la liguilla, en el que tendrá que superar a uno de los cinco equipos que cuentan sus partidos por victorias. El Camp Nou será el escenario de un encuentro que volverá a probar ante un gran rival a los pupilos de Hansi Flick, que han naufragado en sus enfrentamientos ante PSG y Real Madrid. Sigue en directo el partido de Champions entre Barça y Aston Villa en OKDIARIO.
El cuadro culé recibe a un viejo conocido en el banquillo contrario. Unai Emery visita el Camp Nou para medirse al FC Barcelona, el rival al que más se ha enfrentado a lo largo de su carrera. El de esta noche es el trigésimo primer partido del técnico vasco ante los blaugranas, entre los que destaca el recordado 6-1 que recibió en su etapa en el PSG. El Aston Villa llega al feudo culé lanzado en competición europea, con pleno de victorias y un balance de 12 goles a favor y tres en contra tras tres jornadas disputadas.
Un triunfo de los villanos dejaría descolgado al Barça en su lucha por estar entre los ocho primeros de la liguilla. La derrota ante el PSG reduce el margen de error de los de Hansi Flick de cara a una recta final de la fase de liga en la que aún deben recibir a Manchester City y Como y visitar el estadio del Sporting Clube de Portugal. A partir de las 21:00 horas de la España peninsular, el balón comenzará a rodar en el Camp Nou para el duelo entre el FC Barcelona y el Aston Villa. En OKDIARIO, te ofrecemos la cobertura en directo de todo lo que suceda en este partido de la cuarta jornada de la fase de liga de la Champions.
Las dudas del Barça de Flick
El FC Barcelona afrontó dos semanas atrás un doble compromiso que puso a prueba su valía ante los grandes equipos. El test no dio los resultados esperados: derrotas ante PSG y Real Madrid. Ahora, el conjunto culé dispone de dos pruebas de nivel ante Aston Villa y Atlético de Madrid para resarcirse.
Así llega el Aston Villa al Camp Nou
El Aston Villa de Unai Emery se presenta en el Camp Nou con pleno de victorias en las tres jornadas previas de Champions. El conjunto villano se ha impuesto a Brujas (2-3), Fenerbahce (6-0) y Viking (3-1) en la competición europea. En Premier, ha tenido un inicio irregular, pero recientemente le arrebató el invicto liguero al Manchester City.
Dónde ver por televisión y online el Barcelona-Aston Villa
El partido entre Barcelona y Aston Villa, correspondiente a la cuarta jornada de la fase de liga de la Champions, podrá verse en directo en España a través del canal Movistar Liga de Campeones 2. Por este motivo, el encuentro no podrá verse gratis por televisión ni online en territorio español.
El menú del día en la Champions
Además del Barcelona-Aston Villa que te contamos en directo, este martes se disputan otros ocho encuentros de la fase de liga de la Champions:
- Galatasaray 2-1 Stuttgart (en juego)
- Shakhtar 0-1 Sporting CP (en juego)
- Atlético de Madrid – Bayern de Múnich
- Bodo/Glimt – Lille
- Feyenoord – Inter
- LASK – Slovan Bratislava
- Manchester United – Roma
- Villarreal – PSG
Los once de Emery en el Camp Nou
Unai Emery tratará de asaltar el Camp Nou, en su partido número 31 ante el Barça, con la siguiente alineación: Suzuki; Cash, Lindelof, Pau Torres; Kamara, Joao Gomes; McGinn, Manzambi, Buendía y Nico Jackson.
Alineación del Barça ante el Aston Villa
Hansi Flick no se guarda nada y apuesta por el once más titular con los futbolistas disponibles, con Brian Fariñas repitiendo en el lateral zurdo. Esta es la alineación del Barcelona para medirse al Aston Villa:
Joan García, Fariñas, Cubarsí, Gerard Martín, Cancelo; Rodri, Pedri, Fermín; Lamine Yamal, Gordon y Raphinha
¡Bienvenidos al Barcelona – Aston Villa!
Muy buenas noches a todos. Bienvenidos a la cobertura en directo del cuarto partido del FC Barcelona en la presente fase de liga de la Champions. En esta ocasión, el cuadro culé se mide a un Aston Villa que llega al Camp Nou con pleno de victorias.
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10 minutos para el inicio
Ya ultiman los ejercicios de calentamiento ambos equipos sobre el césped del Camp Nou. En apenas 10 minutos iniciará el duelo entre FC Barcelona y Aston Villa.