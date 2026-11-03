FC Barcelona – Aston Villa, en directo: alineaciones, estadísticas y minuto a minuto del partido de la Champions League en vivo hoy

El FC Barcelona se mide al Aston Villa en la cuarta jornada de la fase de liga de la Champions. El conjunto blaugrana afronta un duelo vital para su objetivo de entrar en el Top 8 de la liguilla, en el que tendrá que superar a uno de los cinco equipos que cuentan sus partidos por victorias. El Camp Nou será el escenario de un encuentro que volverá a probar ante un gran rival a los pupilos de Hansi Flick, que han naufragado en sus enfrentamientos ante PSG y Real Madrid. Sigue en directo el partido de Champions entre Barça y Aston Villa en OKDIARIO.

El cuadro culé recibe a un viejo conocido en el banquillo contrario. Unai Emery visita el Camp Nou para medirse al FC Barcelona, el rival al que más se ha enfrentado a lo largo de su carrera. El de esta noche es el trigésimo primer partido del técnico vasco ante los blaugranas, entre los que destaca el recordado 6-1 que recibió en su etapa en el PSG. El Aston Villa llega al feudo culé lanzado en competición europea, con pleno de victorias y un balance de 12 goles a favor y tres en contra tras tres jornadas disputadas.

Un triunfo de los villanos dejaría descolgado al Barça en su lucha por estar entre los ocho primeros de la liguilla. La derrota ante el PSG reduce el margen de error de los de Hansi Flick de cara a una recta final de la fase de liga en la que aún deben recibir a Manchester City y Como y visitar el estadio del Sporting Clube de Portugal. A partir de las 21:00 horas de la España peninsular, el balón comenzará a rodar en el Camp Nou para el duelo entre el FC Barcelona y el Aston Villa. En OKDIARIO, te ofrecemos la cobertura en directo de todo lo que suceda en este partido de la cuarta jornada de la fase de liga de la Champions.