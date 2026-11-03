Fue un regalo para el Barcelona el festín que se metió en Champions contra un Aston Villa más que errático. 3-0 ganaron los de Hansi Flick aprovechando los groseros fallos del equipo inglés en defensa. Lamine Yamal abrió la lata y Raphinha sentenció en la segunda parte con un doblete.

Volvió a ganar el Barcelona en Champions tras la derrota en París. El equipo blaugrana suma ya nueve puntos de los 12 posibles. Superó al un Aston Villa muy pobre, que en ataque tampoco estuvo acertado. Sufrió en defensa, pero Joan García logró dejar la portería a cero.

Aguacero en el Camp Nou

Diluvio total el que cayó en Barcelona para dejar chorreando a todos los asistentes al Camp Nou, incluido a Joan Laporta y al Príncipe Guillermo, invitado de lujo al palco culé. Es un gran aficionado del Villa y no quiso perderse este gran partido de Champions League.

No hizo inventos Hansi Flick en defensa, pero sí se atrevió a volver a colocar a Brian Fariñas en el lateral derecho, dejando en el banquillo de nuevo a Balde. El canterano debutaba también en la Liga de Campeones.

Lamine aprovecha el primer regalo del Villa

El partido era un baile bajo la lluvia de dos equipos más ofensivos que defensivos. Comenzó avisando el Barcelona con un disparo de falta ajustado de Raphinha que no vio portería por muy poco. Un minuto después, en el 7′, el primer regalo de la defensa inglesa provocó el gol culé. Balón directamente a los pies de Lamine Yamal dentro del área del Villa. No falló el ’10’ blaugrana. Gol y 1-0.

No había gran dominio azulgrana, pero ya estaba por delante en el marcador. El sufrimiento de la defensa del Barcelona era otra historia. Cada contra del equipo de Emery era peligrosa. La tuvo el equipo inglés en el minuto nueve con un disparo de Cash que despejó Cancelo casi bajo palos.

El Barcelona tenía mucho más balón que su rival, pero no controlaba el partido. Dejaba muchos espacios a la espalda de su defensa. Manzambi volvió a avisar, pero se encontró con los guantes de Joan.

El Barcelona recibió el segundo regalo del Aston Villa a los 25 minutos de partido tras una horrible salida de balón de Suzuki. Tras el disparo, el portero japonés lo arregló con una gran parada. El equipo de Flick, atrás, siguió sufriendo antes del descanso. Joan García sacó una gran mano en el 31′ tras el disparo de Manzambi por el costado izquierdo.

Defendió muy mal el Barcelona durante la primera parte, pero le salvó que el Aston Villa gestionó horriblemente mal sus ataques. Antes del descanso, Nico Jackson se salvó de una posible expulsión tras una entrada brusca sobre el tobillo de Cubarsí.

Raphinha sentencia en la segunda parte

La segunda parte comenzó con un cambio inesperado en el Barcelona. Se marchó Rodri con molestias en el gemelo y entró Bernal en su lugar. Y el guion de partido era el mismo. Otro regalo del Aston Villa en el minuto 52 provocó el segundo gol culé. Esta vez lo metió Raphinha con un remate desde la frontal que desvió un defensa del Villa. El desvío fue justo para que Suzuki no llegase.

Hizo un triple cambio Unai Emery tras el gol de Raphinha. Salieron Mbaye, Barkley y Goretzka. Sirvió para poco, porque dos minutos después, en el 64′, Raphinha volvió a mojar con su doblete particular. Cancelo se la sirvió con una gran asistencia con el exterior y el nuevo nueve del Barça no perdonó. Antes del centro, el portugués le metió un codazo a un rival inglés. Pero el VAR no vio nada.

3-0 y partido sentenciado. Perdonó Fermín el cuarto en el 66 tras otro tremendo regalo de Suzuki al sacar la pelota. Flick movió el banquillo tras la sentencia. Salieron Gavi, De Jong y Gabriel Jesús, dando descanso a Raphinha. Pedri y Fermín.

Dio un paso atrás el Barcelona y el Aston Villa tuvo ocasiones suficientes para meterse en el partido, incluido un disparo al palo de Goreztka. Pero no tenía el día el equipo de Unai Emery. Salió Balde por Fariñas en el 82 con el partido acabado. El Barcelona ya tiene nueve puntos en esta Champions y coge buenas sensaciones en un partido raro antes de visitar el Metropolitano.