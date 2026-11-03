Todo lo que debes saber sobre el Aston Villa: de qué ciudad es, cuántos títulos tienen, por qué les llaman ‘Los Villanos’…

El Aston Villa será el rival del FC Barcelona en la cuarta jornada de la UEFA Champions League. El legendario club inglés visita el Nou Camp para seguir con su buena racha. Los de Unai Emery han ganado los tres partidos previos y quieren dar un susto al equipo azulgrana.

El Barça tendrá que sacar su mejor fútbol para derrotar a un Villa que llega encendido. El único equipo, junto a PSG, Real Madrid, Liverpool y Betis, en conseguir los nueve puntos en las tres primeras jornadas de la competición continental.

Descubre toda la información sobre el icónico Aston Villa y la historia que lo convierte en un club laureado. Desde su ubicación hasta la definición de ‘villanos’ y su palmarés.

Cuándo se fundó el Aston Villa

El Aston Villa fue fundado en 1874, lo que lo convierte en uno de los clubes ingleses más longevos e históricos. Desde siempre, ha jugado con el azul celeste y el granate.

El club se fundó a partir de cuatro miembros de la Aston Villa Wesleyan Chapel: John Hughes, William Price, George Matthews y William Scattergood.

De qué ciudad inglesa es el Aston Villa

El Aston Villa es de la ciudad de Birmingham, que se encuentra en el centro de Inglaterra. Su rival histórico es el Birmingham City.

Palmarés del Aston Villa

El Aston Villa es uno de los clubes ingleses más laureados de todos los tiempos. Cuenta con 24 títulos en su palmarés entre competiciones nacionales e internacionales:

7 títulos de la Primera División Inglesa

7 títulos de la FA Cup

5 títulos de la Copa de la Liga inglesa

1 título de la Copa de Europa (Champions League)

1 Europa League

1 Supercopa de Europa

1 Community Shield

1 Intertoto

Cuántas veces ha ganado el Aston Villa la Premier League

El Aston Villa ha ganado en siete ocasiones la Primera División del fútbol inglés. Su último campeonato de liga llegó en 1981, por lo que lleva más de 40 años sin alzarlo.

Los de Birmingham consiguieron los campeonatos domésticos en 1894, 1896, 1897, 1899, 1900, 1910 y 1981.

Cuándo ganó el Aston Villa la Champions League

La Copa de Europa conseguida por el Aston Villa corresponde al año 1982. Los ingleses ganaron la final en Róterdam al Bayern de Múnich (1-0) con gol de Peter White. Es su único título de la máxima competición europea.

Actualmente son los campeones de la Europa League (edición de 2026), tras vencer 3-0 al Friburgo en una final más que cómoda en Estambul.

Cuántos años lleva Unai Emery en el Aston Villa

Unai Emery es entrenador del Aston Villa desde noviembre de 2022. El técnico vasco, cinco veces campeón de la UEFA Europa League, ayudó a conquistar el segundo trofeo continental a su equipo en la pasada edición.

En mayo de 2024 renovó con los de Birmingham hasta 2029. Cuenta con más de tres temporadas y media en el banquillo del equipo inglés.

Cómo se llama el estadio del Aston Villa

El estadio del Aston Villa se llama Villa Park, y el equipo juega allí desde 1897. Es uno de los estadios más ilustres del fútbol inglés, y se encuentra en la ciudad de Birmingham.

Quién es el dueño del Aston Villa

El Aston Villa pertenece al grupo V Sports, y sus dueños son Nassef Sawiris, multimillonario egipcio y presidente del club, Wes Edens, multimillonario estadounidense y copropietario, y Atairos, como inversor minoritario. Sawiris y Edens adquirieron el club en 2018.

Por qué les llaman Los Villanos

El origen del sobrenombre de ‘Los Villanos’ está directamente ligado a la creación del club. Procede del Aston Villa Wesleyan Chapel, por lo que pertenece a la segunda parte del nombre del club.

No tiene nada que ver con ‘villanos’ o ‘malvados’, sino que se asocia a su creación en 1874.