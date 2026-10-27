Abu Dabi se prepara para contrarrestar la sanción al Manchester City con una inyección de 120 millones

El mundo del fútbol espera la sanción del Manchester City. El club inglés, dominador del fútbol doméstico en la última década, ha cometido ilegalidades en 114 de los 115 cargos que se le imputan y tendrá que enfrentarse a lo que parece ser un castigo ejemplar.

El City Football Group, conglomerado que tiene como protagonista al club de Manchester y secundarios como el Girona FC, entre otros, amplía su capital en 100 millones de libras, lo que equivale a 120 millones de euros. Una ampliación que ‘sorprende’ por el timing, pero que puede ser de prevención para lo que está por venir.

Con la Premier League y el resto de ligas nacionales pendientes de lo que ocurrirá con el campeón de la UEFA Champions League 2023, ahora entrenado por Enzo Maresca, el holding propietario quiere guardarse las espaldas para un posible castigo económico, con la familia real de Abu Dabi como cabeza de cartel.

Algo que, según explica 2playbook, se suma a otra inyección ocurrida el pasado mes de enero, donde el grupo árabe añadió 60 millones de libras (71,5 millones de euros), lo que hace un total de 670,3 millones de libras (800 millones traducidos al euro) de capital social para la propiedad de Abu Dabi.

Este holding está controlado en un 81% por ADUG (Abu Dhabi United Group) y en un 18% por Silver Lake, conglomerado americano. Tras las pérdidas de más de 300 millones de euros en la 2024/25, el ámbito económico parece la prioridad para ‘salvaguardar’ los muebles con el castigo consecuente de la justicia.

El City sigue líder en la Premier League

Mientras se espera la sanción ejemplar, el Manchester City sigue arrasando en la Premier League. En el trono que defiende el Arsenal, los de Maresca siguen líderes con 21 puntos, con siete victorias en los ocho partidos que han disputado hasta el momento en el campeonato doméstico.

Tras caer en el último encuentro frente al Aston Villa de Unai Emery, el Arsenal ya está ahí en la batalla con 21 puntos. Más alejados, el Brighton con 16, el Liverpool de Iraola con 15 y el Chelsea de Xabi Alonso con 13 puntos en el sexto lugar de la tabla.

La sanción puede ser económica o deportiva, o una mezcla de ambas, y será un punto de inflexión en el corto y medio plazo del fútbol mundial. El planeta entero está pendiente de la resolución por lo que ello pueda conllevar, desde castigo de puntos, descenso de categoría… y lo que supone para una plantilla repleta de jugadores de élite.