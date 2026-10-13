Steven Gerrard arremete contra el Manchester City: «Hay que hacerles sufrir como ellos lo han hecho»

La leyenda y ex capitán del Liverpool, Steven Gerrard, exige justicia contra el Manchester City. Pide que les retiren los títulos conseguidos del Manchester City entre los años que cometió las infracciones financieras de la Premier League, 2009 y 2018. Además, afirmó que hay que hacerles sufrir «lo mismo» que el club de Mánchester ha hecho «con los demás».

«No me gustaría que los jugadores tuvieran que devolver nada. No creo que eso fuera lo correcto. Yo no aceptaría nada. He asumido dónde estoy y lo que he conseguido, pero en lo que respecta al club, hay que despojarlo de los títulos», comenzó diciendo Gerrard.

Y es que, según el excentrocampista inglés, se debería determinar un «precedente histórico» con un asterisco que acompañe a los títulos conseguidos entre 2009 y 2018. «Porque entonces da igual si les retiran los títulos o no. En cuanto esté ahí ese asterisco, todo el mundo sabrá lo que todos sabemos que ocurrió», aseveró en el último episodio de Overlap Daily, patrocinado por Sky Bet.

Sin embargo, Gerrard, que fue subcampeón de liga a dos puntos del City en la temporada 2013-14, una de las temporadas en que los citizens incumplieron las normas financieras de la Premier League, rechazó la posibilidad de que el club de Mánchester descendiera a la Championship, la segunda división inglesa, al considerar que esa medida perjudicaría «injustamente» a los clubes que compiten por ascender.

En su lugar, se mostró a favor de sanciones impuestas a lo largo de varias temporadas. «Creo que debería ser una prohibición de fichajes, restarles puntos durante un periodo de tiempo y hacerles sufrir como ellos han hecho sufrir a todos los demás durante los nueve o diez años que llevan haciéndolo», sentenció.

Estas declaraciones vienen por la imputación de 114 de los 115 cargos investigados por una comisión independiente, después de que el Manchester City infringiera la normativa financiera de la Premier League entre los años 2009 y 2018.