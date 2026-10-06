Los clubes de la Premier no tienen piedad con el City: demandan la retirada de títulos y deducciones de puntos

El Manchester City todavía no conoce cuál será su castigo por las 115 infracciones financieras de las que fue declarado culpable en el marco de la investigación de la Premier League, pero el resto de clubes de la competición ya se posicionan de cara a una eventual sanción. Hasta cuatro equipos de la máxima categoría del fútbol inglés consideran que una deducción de puntos, incluso si implica un descenso a la Championship, sería insuficiente. Por tanto, demandan también la retirada de los títulos ganados por los citizens entre 2009 y 2018.

La petición de los clubes rivales va mucho más allá de un castigo que pueda quedar limitado a la clasificación en una o varias temporadas. Consideran que las consecuencias deben prolongarse en el tiempo y afectar de lleno al futuro deportivo del Manchester City. Los equipos de la Premier League que han expresado sus posturas en privado consideran que el legado del equipo skyblue está manchado por sus infracciones económicas, lo que debería acarrear también una sanción retroactiva sobre sus títulos.

Durante el periodo sancionado por la Premier League, entre 2009/10 y 2017/18, el Manchester City levantó ocho títulos nacionales, entre los que destacan los trofeos ligueros de 2012, 2014 y 2018. Desde varios clubes de la Premier valoran dejar los títulos desiertos, en lugar de que se incorporen al palmarés de los segundos clasificados. Además, los jugadores incorporados durante estos años, en los que el Manchester City infló sus cuentas en más de 1.000 millones, también contribuyeron a los éxitos cosechados en años posteriores.

Los clubes de la Premier piden dureza contra el City

Hasta cuatro equipos que militan actualmente en la Premier League han reconocido a la BBC que el castigo que se imponga al club skyblue debe afectar tanto a su pasado, con la retirada de títulos, como a sus posibilidades competitivas y económicas de cara a próximas temporadas. Por ejemplo, consideran que un descenso de categoría sería insuficiente, ya que al Manchester City no le supondría un gran reto volver a la Premier tras un año de ‘destierro’.

Por ello, demandan fórmulas como una deducción de puntos durante varias temporadas. Con este obstáculo, el conjunto citizen comenzaría cada campaña con el obstáculo de superar esta barrera; lo que dificultaría su pelea por el título o la clasificación a competiciones europeas. Respecto a los castigos retroactivos, afirman «no tener prisa» para la retirada de títulos, ya que planean que estos queden desiertos y no pasen a las vitrinas de los finalistas (en el caso de los torneos coperos) o del segundo clasificado de la Premier League en 2012, 2014 y 2018. Mientras, el Manchester City sigue defendiendo su inocencia y acudirá hasta la última instancia para evitar una sanción que apunta a marcar un precedente en el fútbol inglés.