El Manchester City es protagonista de uno de los casos más importantes de la historia del fútbol moderno. El gran dominador de la competición inglesa y campeón de la Champions League en la temporada 2022/23 cometió duras ilegalidades en la última década.

Pendiente aún de la sanción por los 114 casos de los que se le acusa de los 115 que era investigado, esta batalla legal podría trascender el fútbol y llegar al ámbito político en el Reino Unido. Tanto es así que los intereses personales podrían ser influyentes en la resolución.

Ya no es solo la impunidad diplomática de Khaldoon al-Mubarak, presidente de la entidad, sino todo lo que podría desembocar en un caso que puede marcar un antes y un después en el fútbol. David Kogan, presidente del IFR (Regulador Independiente del Fútbol), deja claro que el gobierno británico no debería involucrarse.

«Ningún político ha intentado influir ni intentaría influir en nada de lo que hacemos al respecto», declaró en una entrevista a la BBC. Kogan no es partidario de que ningún organismo gubernamental influya en decisiones de ámbitos deportivos, y así lo quiso dejar claro: «¿Si me viera sometido a presiones políticas por este caso? Dimitiría», comentó.

El primer ministro entra en escena

Todo ello viene precedido por la información de que Andy Burnham, primer ministro británico, ha tenido contacto con el propio Khaldoon al-Mubarak, presidente del club. En agosto de 2017 y 2018, como explica The Sun, ambos mandatarios se reunieron.

El antiguo alcalde de Manchester confirma que también se encontraron en 2019 en las gradas del Etihad Stadium del conjunto citizen. Una figura política suprema en el Reino Unido que puede influir en la decisión que todo el mundo del fútbol espera.

La inmunidad diplomática del propio Khaldoon podría ser un factor balsámico para el posterior castigo, que sigue alargándose en el tiempo. Numerosas leyendas de la Premier League, como Steven Gerrard, piden que sea algo ejemplar debido a la cantidad de millones inflados artificialmente que sirvieron posteriormente para levantar numerosos títulos entre 2009 y 2018.

Una decisión que afectaría al resto de clubes y su palmarés. El City ha sido el gran dominador de la competición doméstica en las últimas temporadas y otros equipos podrían verse ‘beneficiados’ de los castigos que puedan tener.

El Manchester City, a falta de resolución oficial sobre las ilegalidades cometidas, actualmente se encuentra en la primera posición de la Premier League con 18 puntos tras ganar los seis partidos de la competición, incluyendo el disputado ante el Arsenal, que está segundo con 15.