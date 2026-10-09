Maresca confía en que el City no será sancionado: «Hablaré cuando ganemos el recurso»

Enzo Maresca, entrenador del Manchester City, ha comparecido por primera vez ante los medios de comunicación desde que la comisión independiente de la Premier League declarara culpable al club citizen de 115 cargos por irregularidades financieras. La rueda de prensa del técnico italiano en la previa del partido ante el Liverpool ha estado marcada por el tema que más concierne al fútbol inglés en los últimos días. Pese a que la amenaza de una sanción histórica sobrevuela sobre el Manchester City, Maresca no duda de su inocencia.

Aunque no ha entrado a valorar la defensa de su club, alegando que se debe respetar el procedimiento, el técnico skyblue ha asegurado que esperan una victoria en los tribunales. «Por supuesto que he hablado con el club, y todos confiamos. Probablemente, el momento adecuado para hablar de ello será cuando ganemos este recurso», ha señalado en sala de prensa. Además, ha añadido que en estos momentos «no tiene sentido hablar», al no disponer de «mucha información» sobre el caso.

Cuestionado también sobre si hubiera elegido recalar en otro equipo el pasado verano en caso de conocer el veredicto de la comisión independiente, Maresca ha reafirmado su compromiso con el Manchester City: «Confía en el club porque confío en las personas que lo conforman. Y esta es también la razón por la que me uní al club. No hay otro club en el mundo donde me gustaría estar. Estoy muy feliz de estar aquí. Estoy muy orgulloso y lo he dicho muchas veces desde el primer día». Además, ha señalado que no fue un tema a tratar antes de su fichaje. «No hablamos de eso porque no era un problema en ese momento. Creo que están convencidos de que vamos a ganar el recurso», ha explicado Maresca.

Enzo 💬 It will be a tough game (against Liverpool) for sure. We need to be ready… We will try to do our best to win the game. https://t.co/FFfLL5sgKP — Manchester City (@ManCity) October 9, 2026

Otro de los grandes temas de debate en Reino Unido durante los últimos días es la legitimidad de los títulos del Manchester City. Las infracciones económicas cometidas entre 2009 y 2018 se produjeron en una etapa en la que el equipo skyblue levantó tres Premier League y ocho trofeos nacionales. Varios de los futbolistas que recalaron en Manchester en aquellos años, durante los que se ‘inflaron’ sus ingresos mediante patrocinios ficticios, también contribuyeron a los éxitos posteriores del equipo dirigido por Pep Guardiola.

Enzo Maresca ejerció como asistente principal del técnico de Santpedor durante la temporada 2022/23, en la que el Manchester City conquistó el triplete. El técnico italiano ha descartado la influencia de estas irregularidades financieras en los éxitos del club. «La última vez que estuve aquí fue la temporada del triplete, conozco el esfuerzo de los jugadores, del club, del entrenador que era Pep. Sé exactamente el esfuerzo que el club puso para lograr el objetivo. No tengo ninguna duda al respecto», ha señalado.

Un terremoto antes de un partido decisivo para el City

El ruido mediático en torno al caso, ha provocado que la actualidad del Manchester City se centre en el veredicto de la Premier League en lugar de en su próximo partido. «Entendemos la gravedad de la situación y el ruido, al 100%. ¡Es algo serio! Al mismo tiempo, sólo necesitamos gestionarlo y enfocarnos en lo que podemos controlar. Hay que intentar preparar el partido de la mejor manera, ir a Anfield y ganar el partido», ha aclarado Maresca.

No es un partido cualquiera el que enfrenta el Manchester City tras el parón de selecciones y en mitad de este mediático proceso. El cuadro citizen lidera la tabla de la Premier League, al contar sus cinco partidos por victorias. No tendrá fácil mantener su pleno de triunfos, ya que visita Anfield este domingo. Un triunfo del Manchester City no aplacaría el ruido mediático en torno al caso, pero sí daría tranquilidad y confianza a una plantilla que aún desconoce si podría ver mermadas sus opciones esta temporada con una deducción de puntos que ya recibieron Everton y Nottingham Forest en el pasado.