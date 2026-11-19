Un hombre ha matado a su pareja, una mujer de 47 años, en Parla (Madrid) a puñaladas y, posteriormente, se ha entregado a la Policía.

El hombre llamó al 091 en torno a las 22:00 horas de este miércoles para informar de lo ocurrido y una patrulla de Seguridad Ciudadana se desplazó hasta el domicilio. Allí encontraron a la víctima, que presentaba heridas de arma blanca en cuello y cara.

El SUMMA 112 recibió el aviso en torno a las 22:10 horas y, a su llegada, el personal sanitario sólo pudo confirmar el fallecimiento.

Los agentes que acudieron al domicilio procedieron a la detención del hombre allí presente, como presunto responsable de un delito de homicidio. Al lugar se desplazaron funcionarios de la Brigada Provincial de Policía Científica y del Grupo V de homicidios, quienes se hacen cargo de la investigación.

De confirmarse como un caso de violencia machista, el número de víctimas mortales se elevaría a 46 mujeres en lo que va de año. El último fue el asesinato de una mujer de 30 años en Asturias que tenía dos hijos menores de edad y había denunciado previamente a su presunto agresor.