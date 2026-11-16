Un varón de 22 años ha perdido la vida durante esta madrugada tras ser apuñalado por su novia en un apartahotel del barrio de San Blas-Canillejas, en la calle Lola Flores. El fallecido, de nacionalidad peruana, recibió varias heridas por arma blanca en la parte del tórax y uno de los brazos. La mujer, de la misma edad y nacionalidad, fue detenida como supuesta autora de un delito de homicidio. Cuando los sanitarios llegaron al lugar de los hechos, el joven se encontraba en parada cardiorrespiratoria; acto seguido comenzaron las maniobras de reanimación durante media hora, pero no fueron capaces de salvarlo.

De momento no se sabe si la pareja vivía de forma fija en el apartahotel o se encontraban allí de forma temporal. Según han contado algunos testigos, dentro de la vivienda se encontraban varias personas que habían consumido alcohol y que, tras eso, comenzaron una acalorada discusión que fue escalando en agresividad hasta que la mujer acabó agrediendo a su pareja con un cuchillo.

Cuando la Policía vio la profundidad de la herida en el pecho, le practicaron un torniquete para mantenerle con vida hasta la llegada de los sanitarios del 112. Los médicos trataron de reanimarlo durante media hora, pero tras una abundante pérdida de sangre, sólo pudieron certificar su fallecimiento.

La agresora ha permanecido en todo momento en el domicilio, mientras que la Policía ha intervenido el cuchillo utilizado para cometer el crimen. La investigación ha pasado a manos del grupo VI de Homicidios de la Policía Nacional, que trabaja ahora para esclarecer cómo se desarrollaron los momentos previos al asesinato.

El establecimiento, denominado Madrid Airport Suites, es perteneciente al grupo Meliá y se encuentra frente a un complejo abandonado en el que residen decenas de personas y donde ya se han registrado otros dos asesinatos. A diferencia de este inmueble, el apartahotel permanecía operativo y alojaba a huéspedes habituales. Está situado en las inmediaciones del aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas.