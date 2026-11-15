Tres policías heridos, uno de ellos grave, durante un motín en el CIE de Aluche

El Centro de Internamiento de Extranjeros (CIE) de Aluche vivió ayer momentos de enorme tensión tras un motín protagonizado por alrededor de 70 internos, que se saldó con tres policías heridos, uno de ellos de gravedad, con fractura de tibia y peroné, además de lesiones en una mano.

Ha sido el sindicato Jupol, el mayoritario en la Policía Nacional, el que ha denunciado este “nuevo episodio de violencia contra la Policía”. Se suma a los ataques que recibieron agentes antidisturbios y de la UPR durante la huelga general, en la que acabaron policías con tímpanos rotos y puntos de sutura tras ser apaleados.

Y a las agresiones que sufrieron una treintena de policías el mes pasado a manos de antisistema, tanto en el asentamiento en la Puerta del Sol, como en protestas por la vivienda, y en las movilizaciones alentadas por Blocus.

Los hechos en el CIE comenzaron después de que un interno de origen venezolano se autolesionara en el interior de su habitación. Este sujeto tuvo que ser atendido por los policías del centro y por los servicios sanitarios del SAMUR, que posteriormente lo trasladaron a un centro médico, donde recibió seis puntos de sutura en la cabeza. El propio interno reconoció haberse provocado las lesiones.

Sin embargo, al observar cómo era trasladado para recibir asistencia médica, el resto de internos interpretó erróneamente que las lesiones eran consecuencia de una intervención policial, lo que desencadenó los incidentes.

Durante la hora de la comida, los internos se negaron a comer y posteriormente a abandonar el comedor, iniciando un motín que fue escalando en violencia. Arrancaron dos puertas de los aseos, prendieron fuego a papeleras y mobiliario y provocaron una importante acumulación de humo en las instalaciones, obligando a activar las alarmas y evacuar a los internos al patio.

«Los policías destinados en el CIE tuvieron que hacer frente a una situación especialmente complicada, actuando con gran profesionalidad hasta la llegada de efectivos de la UIP y la UPR, cuya intervención permitió controlar rápidamente los disturbios», relata a OKDIARIO Ibón Domínguez, portavoz de Jupol.

Y destaca que «desgraciadamente, el balance vuelve a ser especialmente preocupante: tres compañeros heridos, uno de ellos con lesiones de gravedad que incluyen una fractura de tibia y peroné y lesiones en una mano». «Los otros dos agentes también sufrieron diversas contusiones y lesiones», apunta.

Los atacantes son marroquíes, colombianos y un guineano. Argelinos no, porque estaban aislados del resto.

Desde Jupol trasladan todo su «apoyo y solidaridad» a los compañeros heridos, así como a todos los policías destinados en el CIE de Aluche, que «tuvieron que hacer frente a una situación de enorme tensión y peligrosidad». «Queremos reconocer su profesionalidad, valentía y compromiso en una intervención especialmente complicada», señala Ibón Domínguez.

Sánchez les niega la profesión de riesgo

Y hace hincapié en que «una vez más, estos hechos ponen de manifiesto la enorme exposición al riesgo a la que se enfrentan diariamente los policías nacionales, que siguen sin tener reconocido el derecho a la consideración de profesión de riesgo».

«No podemos seguir exigiendo a los policías que se jueguen su integridad física mientras el Gobierno les niega el reconocimiento y la protección que merecen», denuncia Jupol, subrayando que la seguridad ciudadana, el principio de autoridad y la integridad física de los policías nacionales «no pueden seguir siendo cuestiones secundarias».

Pese a esta terrible realidad que sufren policías, guardias civiles y militares en el desempeño de su trabajo, el Gobierno de Pedro Sánchez se niega a reconocerles la profesión de riesgo. Incluso se les ha espetado que se la tienen que ganar. Así lo declaró en noviembre de 2025 el senador socialista Alfonso García Rodríguez. Una actuación que hirió al colectivo policial, que se juega la vida cada día.

Durante el Gobierno de Sánchez se han registrado hasta 121.000 delitos de atentado contra policías y guardias civiles. La nueva realidad criminal no sólo ha supuesto un empeoramiento del 7,2% respecto a las cifras de 2024, sino que también supera ampliamente todos los balances previos.

En 2025 se produjeron 2.115 reyertas más que el año anterior y se alcanzan cifras históricas en todas las comunidades autónomas, salvo en Cataluña, Murcia y la Ciudad Autónoma de Melilla. Castigaron especialmente a Andalucía (18,6% del total), Cataluña (13,4%), la Comunidad Valenciana (12,6%) y Madrid (12,1%).

El mayor deterioro en 2025 respecto al año anterior lo sufrieron los ciudadanos de Ceuta (+27%), Navarra (+23%), Castilla la Mancha (+18%), Extremadura (+17%) y Galicia (+14%). Sólo en esas cuatro regiones se concentra casi el 57% de la violencia callejera de España.

Y con esta violencia se topan a diario los policías nacionales durante sus intervenciones, que, sin embargo, siguen sin ver cumplida su histórica reivindicación de la profesión de riesgo.