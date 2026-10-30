Los policías estallan contra Marlaska tras negarles la profesión de riesgo: «A Puente sí le da apoyo y abrazos»

Los policías estallan contra el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, tras negarle la profesión de riesgo: «A Puente sí le da apoyo y abrazos». Marlaska llevaba días sin aparecer y su primer acto público ha sido para respaldar al ministro de Transportes, Óscar Puente. Unas imágenes que a policías y guardias civiles les provocan «desprecio» y denuncian la «indecencia» y el «abandono» del ministro del Interior.

El sindicato Jupol, el mayoritario en la Policía Nacional, ha difundido este viernes las primeras imágenes de Marlaska después de negar el pasado martes la jubilación digna y la profesión de riesgo a los policías y guardias civiles y expulsar a los representantes sindicales de los trabajadores públicos del Ministerio. La escena tuvo lugar este jueves, en Toledo.

Marlaska «estaba abrazando y mostrando todo su apoyo a Óscar Puente, tras dos tragedias ferroviarias que suman al menos 115 vidas: 69 en Urda, 46 en Adamuz», ha denunciado Jupol, expresando, por su parte, su cariño, apoyo y solidaridad con las víctimas y familiares de ambas tragedias ferroviarias.

«Para apoyar a su compañero de Gobierno y responsable de la red ferroviaria tras dos accidentes gravísimos sí hay abrazos. Para reconocer los derechos de policías y guardias civiles, no», critica el sindicato mayoritario de la Policía ante el desprecio de Marlaska a los agentes negándoles este reconocimiento, pese a la alarmante situación que se registra en nuestras calles, con un aumento de armas en ellas y la criminalidad cada vez más violenta.

Hasta 121.000 delitos de atentado contra policías y guardias civiles se han perpetrado durante el Gobierno de Pedro Sánchez. En España se están registrando sucesos de extrema gravedad que ponen en jaque tanto la seguridad ciudadana como la de los propios agentes, que están sufriendo agresiones espeluznantes que ponen en riesgo su vida.

Este mes de octubre ha habido una treintena de agentes heridos en los disturbios de la kale borroca. Una situación a la que se suma que los antidisturbios afrontan las revueltas de Blocus sin órdenes ni planificación operativa, como este viernes revela también Jupol OKDIARIO. Los agentes trabajan completamente a ciegas porque han dejado de recibir órdenes de servicio por parte de las delegaciones del Gobierno en las distintas ciudades.

El pasado martes, policías y guardias civiles fueron a la reunión de la mesa técnica sobre la profesión de riesgo para firmar el acuerdo, pero lejos de ello lo que recibieron fue la negativa del Ministerio, que rompió las negociaciones. La secretaria de Estado, Aina Calvo, se escudó en que «la convocatoria de las elecciones generales pone fin a la mesa de negociación sin posibilidad de cerrar un acuerdo».

Ante esta afrenta, los representantes de las organizaciones policiales Jupol, SUP, UFP, AEGC, APC-GC, Jucil, AUGC, ASES-GC e IGC decidieron, como medida de presión, una medida de protesta inédita en la historia de ambos cuerpos: un encierro en la sede de la Secretaría de Estado de Seguridad, ubicada en la calle Amador de los Ríos de Madrid. Sin embargo, estos policías y guardias civiles fueron expulsados del Ministerio horas después, dejando a ambos colectivos en la estacada tras «casi un año de reuniones y promesas».

«Necesitamos compromisos concretos y soluciones», denuncian los agentes.

Un desprecio tras otro

Hace casi un año, en noviembre de 2025, el senador socialista Alfonso García Rodríguez, también tuvo una actuación que hirió al colectivo, que se juega la vida cada día, diciéndoles que tienen que ganarse el reconocimiento de profesión de riesgo.

Fue en una comparecencia sobre okupación celebraba en la Comisión de Vivienda y Agenda Urbana de la Cámara Alta. Llegó a espetar a policías y guardias civiles: «La profesión de riesgo os la tenéis que ganar».

Así se lo espetó a la portavoz de Jupol, Laura González, quien compareció en la Comisión para explicar las dificultades que encuentran las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado para combatir la okupación. Amenazó, además, con sancionar por hablar de desconfianza en el sistema, dando a entender que prefiere policías sumisos ante el poder político.

El pasado lunes estuvimos en el Senado interviniendo sobre la “Okupación”. Desde entonces se ha hablado mucho de la interpelación que tuvo nuestra portavoz Laura García por parte del Senador Socialista Alfonso GARCÍA RODRÍGUEZ… Llegó a afirmar que la “profesión de riesgo” las FFCCSE nos la “tenemos que ganar”, o que nuestra exposición podía ser constitutiva de sanción disciplinaria… NO NOS VAN A CALLAR. Se puede decir más alto, pero no más claro. Seguiremos alzando la voz. #ProhibidoRendirse En este video está perfectamente resumido, realizado por @ManuelVarelaH para en Canal “Miscrónicas” de YouTube: https://t.co/wYQhWvh2nz Fuimos invitados por @PPSenado y @paloma_martinm, Comisión de Vivienda y Agenda Urbana del 24/11/2025. Noticia de @okdiario: https://t.co/1yL19F6ml9 — JUPOL (@JupolNacional) November 26, 2025

España, insegura con Sánchez

La nueva realidad criminal no sólo ha supuesto un empeoramiento del 7,2% respecto a las cifras de 2024, sino que también supera ampliamente todos los balances previos.

En 2025 se produjeron 2.115 reyertas más que el año anterior y se alcanzan cifras históricas en todas las comunidades autónomas, salvo en Cataluña, Murcia y la Ciudad Autónoma de Melilla. Castigaron especialmente a Andalucía (18,6% del total), Cataluña (13,4%), la Comunidad Valenciana (12,6%) y Madrid (12,1%).

El mayor deterioro en 2025 respecto al año anterior lo sufrieron los ciudadanos de Ceuta (+27%), Navarra (+23%), Castilla la Mancha (+18%), Extremadura (+17%) y Galicia (+14%). Sólo en esas cuatro regiones se concentra casi el 57% de la violencia callejera de España.

Y con esta violencia se topan a diario los policías nacionales durante sus intervenciones, que, sin embargo, siguen sin ver cumplida su histórica reivindicación de la profesión de riesgo.

Los datos de 2025 desmienten una vez más el discurso triunfalista del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, quien viene sosteniendo que la criminalidad está bajando.

Y no sólo la violencia callejera se ha disparado, también las violaciones, nada menos que un 288% desde que Marlaska es ministro. Pasan de las 1.382 registradas en 2017 a 5.363 en 2025, según los propios datos del Ministerio del Interior. Cabe también destacar que el 39,24% de los delitos contra la libertad sexual en España son cometidos por extranjeros, lo que supone un incremento de dos puntos respecto al año anterior y confirma una tendencia al alza de los delitos de este tipo cometidos por la población extranjera. Y ello pese a que este colectivo representa únicamente el 13% de la población residente en nuestro país, el 7% teniendo en cuenta sólo a hombres.

Jupol denuncia la nula voluntad del PSOE de darles algo que los policías están ganando en los tribunales. Un derecho que tienen los agentes, como el resto de compañeros autonómicos, a quienes ya se les ha reconocido.

El pasado miércoles, policías y guardias civiles suspendieron temporalmente sus reivindicaciones en señal de respeto a las víctimas del accidente ferroviario de Toledo. Ahora, los sindicatos y asociaciones valorarán la reanudación de las acciones reivindicativas para seguir reclamando una solución a esta demanda histórica, 40 años llevan pidiéndolo.