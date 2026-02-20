Las violaciones se han disparado un 288% desde que Marlaska es ministro

Las violaciones se han disparado un 288% desde que Fernando Grande-Marlaska es ministro del Interior, pasando de 1.382 en 2017 hasta nada menos que 5.363 en 2025. Así se desprende del último balance de la criminalidad del propio Ministerio del Interior, publicado este viernes, en pleno escándalo por la violación de la que está acusado el que fuera su mano derecha en la Policía, el ya ex DAO José Ángel González, revelada en primicia por OKDIARIO.

Un escándalo por el que los sindicatos policiales exigen la dimisión del ministro por encubrir la violación del DAO, así como la del director de la Policía, Francisco Pardo Piqueras. Los policías se concentrarán el próximo lunes ante la sede del Ministerio para reclamarlas.

Los datos de este informe desmontan una vez más el discurso triunfalista de Marlaska, quien insiste en que la criminalidad estaba bajando. Los datos oficiales revelan que desde la llegada del Gobierno de Pedro Sánchez, la criminalidad no ha parado de crecer, la de los delitos más graves. Por ejemplo, los homicidios dolosos y asesinatos en grado de tentativa han pasado de los 799 a los 1.413 y los delitos contra la libertad sexual e indemnidad sexual, de 11.692 a 21.659.

Cabe destacar que, según otro reciente informe de Interior, los extranjeros cometen el 40% de las violaciones y agresiones sexuales.

En 2025 se contabilizaron en España un total de 2.474.156 delitos, lo que supone 19.950 más que en 2024 y, por tanto, un incremento del 0,8%. Y ello pese a que los hurtos, que son los delitos más numerosos, continúan descendiendo. Precisamente, sin esa bajada estadística, el incremento global sería aún más preocupante.

Los homicidios y asesinatos han crecido un 7,7% respecto a 2024, los secuestros un 9,6%, las agresiones sexuales con penetración un 2,8% y el tráfico de drogas un 5,5%.

El aumento de las agresiones sexuales con penetración también desmonta al presidente, quien presume siempre que puede de liderar un Gobierno feminista, en el que los propósitos y avances sociales sostienen la legislatura, así como que España «tiene las calles más seguras».

«No del mundo, pero casi», declaró Sánchez el pasado verano, en su comparecencia para hacer balance del curso político antes de iniciar sus vacaciones en La Mareta (Lanzarote), donde precisamente Marlaska blindó su seguridad con más guardias civiles de los GRS que los enviados a los incendios de León y Zamora, como también reveló OKDIARIO.

Lo cierto es que Sánchez presume de «feminismo» y «transparencia» entre escándalos por acoso y corrupción. Y asegura que a los españoles «les renta» este Gobierno y descarta convocar elecciones. «Habremos cometido errores, como todos. Pero siempre tenemos que recordar lo importante, y es que todos los derechos y todas las libertades de las mujeres han venido de la mano de las mujeres y del Partido Socialista Obrero Español. Todos ellos», tuvo el cuajo de declarar el pasado mes de diciembre en un mitin en Cáceres.

Además de que se le han disparado las violaciones, la ley del sólo sí es sí de la ex ministra de Igualdad Irene Montero ha beneficiado a miles de abusadores sexuales que han visto reducidas sus condenas con esta ley e incluso han sido excarcelados. A ello se añade, asimismo, el escándalo de los fallos de las pulseras antimaltrato, revelado en exclusiva por OKDIARIO, que han provocado sobreseimientos, absoluciones y situaciones de desprotección para las víctimas.

Falta de transparencia en los datos

«Lejos de avanzar hacia una mayor seguridad, España está inmersa en una escalada de delitos violentos y de especial gravedad», ha denunciado Jupol, el mayoritario de la Policía Nacional, al conocer este balance.

Además, Jupol critica que el Ministerio del Interior «siga sin aportar información esencial para poder realizar un análisis completo y riguroso», ya que «continúa negándose a publicar el porcentaje de delitos esclarecidos, a detallar los datos relativos a detenidos o a informar del porcentaje de nacionales y extranjeros implicados en los delitos».

Unos datos que sí están siendo facilitados por otros cuerpos policiales autonómicos, como la Ertzaintza y los Mossos d’Esquadra, «demostrando que la transparencia es posible cuando existe voluntad política», señala Jupol.

El sindicato mayoritario de la Policía destaca que «la ocultación sistemática de estos indicadores genera más desconfianza y evidencia una preocupante falta de rendición de cuentas». Además, recuerda que este aumento de la criminalidad se produce en un contexto de falta de medios materiales y humanos para la Policía Nacional, «con plantillas tensionadas, déficit estructural de efectivos y una alarmante pérdida de poder adquisitivo».

«Venimos advirtiendo que este deterioro de la seguridad ciudadana es consecuencia directa de la falta de medios materiales y humanos, la congelación del Catálogo de Puestos de Trabajo desde 2008, la escasa reposición de efectivos y la ausencia de políticas de prevención eficaces», señala Jupol.

Y destaca que a ello se suma, «el debilitamiento institucional de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, cada vez más desprotegidas ante el crecimiento de la violencia».

Por todo ello, Jupol exige responsabilidades políticas y reitera su petición de dimisión a Marlaska.