Los extranjeros cometen el 40% de las violaciones y agresiones sexuales, según el balance del Gobierno

El 39,24% de los delitos contra la libertad sexual en España son cometidos por extranjeros, lo que supone un incremento de dos puntos respecto al año anterior y confirma una tendencia al alza de los delitos de este tipo cometidos por la población extranjera. Y ello pese a este colectivo representa únicamente el 13% de la población residente en nuestro país.

Estos datos los arroja el último informe del Ministerio del Interior, relativo al año 2024 y hecho público esta semana. Mientras el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, celebra una supuesta bajada global del 2,70% en las infracciones penales, los delitos que generan mayor alarma social están creciendo de forma descontrolada, según refleja también este balance.

Lo cierto es que los datos van al alza. En el primer trimestre de 2025, tal y como se desprende de otro informe de Interior, se ha registrado un incremento del 7,6% en las agresiones sexuales con penetración respecto al mismo periodo de 2024. Sólo en el primer trimestre de 2025 se registraron casi tantas violaciones como en todo el año 2017: hasta 1.242.

En concreto, desde 2017, desde que gobierna el Gobierno feminista de Pedro Sánchez, los homicidios dolosos y asesinatos en grado de tentativa han aumentado un 68% respecto al año anterior, los delitos graves y menos graves de lesiones y riña tumultuaria han crecido un 62,73%, el tráfico de drogas ha subido un 66,17%, los secuestros se han incrementado en más del 52% y los delitos contra la libertad e indemnidad sexual han aumentado un 80,96%, con un incremento del 276,70% en las agresiones sexuales con penetración.

Así las cosas, la España «segura» que vende Sánchez no se corresponde con la realidad del país. También se le ha disparado la violencia de género: más víctimas y el doble de asesinadas.

Nacionalidad de los autores

En total, en 2024 hubo 14.375 detenidos o investigados por delitos contra la libertad sexual. En cuanto a la nacionalidad, 1.839 de ellos son de África (12,79%), de los cuales 1.100 de Marruecos (7,65%), 241 de Argelia (1,68%), 177 de Senegal (1,23%), 50 de Nigeria (0,35%) y otros 271 de otros lugares de África (1,89%).

En segundo lugar se encuentran los detenidos o investigados de América, que suman 2.311 (16,08%). Un total de 676 sujetos son colombianos (4,70%), 297 de Perú (2,07%), 229 de Ecuador (1,59%), 211 de Venezuela (1,47%), 177 de Honduras (1,23%), 116 de Bolivia (0,81%), 106 de República Dominicana (0,74%), 101 de Paraguay (0,70%), 81 de Argentina (0,56%), mientras que otros 317 de otros lugares de América (2,215).

Les sigue Asia, con 332 de los detenidos o investigados, lo que representa el 2,31%) del total, representado por 123 individuos de Paquistán (0,86%), 55 de India (0,38%), 49 de China (0,34%), 20 de Georgia (0,14%) y otros 85 de otras partes de Asia (0,595).

En cuarto lugar se sitúan los europeos, que suman 1.128 detenidos o investigados (7,85%). De ellos, 327 son rumanos (2,27%), 117 italianos (0,81%), 90 británicos (0.63%), 88 franceses (0,61%), 85 alemanes (0,59%), 55 ucranianos (0,38%), 55 búlgaros (0,38%), 48 portugueses (0,33%), 34 belgas (0,24%) y 229 de otras zonas de Europa (1,59). Por último, se sitúa Oceanía con 4 de los detenidos o investigados (0,03), otros 25 son de país desconocido (0,01%), mientras que dos son apátridas (0,01).

Casi 14.000 agresiones sexuales y 5.300 violaciones

Por tipologías penales, en 2024 hubo hasta 13.674 agresiones sexuales (59,85%) y 5.222 agresiones sexuales con penetración (22,86%). Otras tipologías penales registradas son el contacto con menores de 16 años mediante tecnología y con fines sexuales –grooming–, con 554 (1,89%); el acoso sexual, con 759 hechos (3,32%), exhibicionismo, con 839 (3,67%), provocación sexual, con 138 (0,60%), corrupción de menores/persona con discapacidad, con 431 (1,89%), los relativos a la prostitución, suman 252 (1,10%), y la pornografía de menores (913) y distribución/difusión pública mediante tecnologías digitales de contenidos que promueven delitos de prostitución o contra la libertad sexual de menores, un total de 913 hechos (4%).

Desde 2018, cuando se registraron 13.782 hechos conocidos, la cifra ha aumentado de forma continuada (con la excepción de 2020, debido a las restricciones de movilidad acaecidas en la pandemia) hasta los 22.846 en 2024. Esto supone un incremento de más de 9.000 delitos en seis años, es decir, un aumento del 66%.

La media mensual se sitúa en torno a los 10.248 hechos, con cifras más elevadas en los meses de verano y principios del otoño. Los meses en los que más se han registrado son mayo (10.606) junio (11.546), julio (12.023), cuando se registra el máximo, seguido de agosto (11.599), septiembre (10.961) y octubre (10.817). Los valores más bajos se sitúan en invierno y en los primeros meses de la primavera, con un mínimo en enero (8.461), seguido de abril (8.942) y febrero (9.073). La dinámica estacional de esta tipología delictiva se reproduce desde 2018.

En cuanto al lugar de la comisión de estos delitos, hasta 10.756 ocurrieron en viviendas (47,06%), 4.428 en vías de comunicación (19,38%), 2.827 en instalaciones (12,37), 2.451 en establecimientos (10,73%), 1.363 en espacios abiertos (5,97), 498 en otras dependencias comunes/anexos de viviendas (2,18), 486 en medios de transporte (2,135) y otros 41 en recintos (0,18%).

Barcelona y Madrid, las más afectadas

Otro dato significativo del informe es el lugar donde se cometieron estos delitos contra la libertad sexual. En el análisis autonómico, Cataluña (4.589 casos), Andalucía (3.453), la Comunidad de Madrid (3.212) y la Comunidad Valenciana (2.679) se mantienen como las comunidades con mayor número absoluto de delitos conocidos, concentrando conjuntamente más de la mitad de los registros en España.

Barcelona y Madrid han vuelto a ser en 2024 las provincias donde se concentra el mayor número de delitos contra la libertad sexual, con 3.276 y 3.212, respectivamente. Les sigue valencia, con 1.327, Alicante, con 1.092, las Islas Baleares, con 997, Málaga, con 908 y Murcia con 890.

Les siguen Sevilla con 798, Las Palmas con 772, Santa Cruz de Tenerife con 564, Guipúzcoa con 554, Navarra con 532 y Gerona con 505. En comparación con el año anterior, se observa un cambio en la composición del grupo de provincias con cifras más elevadas, ya que Guipúzcoa o Gerona pasan a situarse entre las que presentan mayores números absolutos, sustituyendo a Vizcaya y Cádiz, presentes en 2023.

En cuanto a la tasa de delitos conocidos contra la libertad sexual por cada 10.000 habitantes, las provincias con cifras más elevadas en España continúan siendo las Islas Baleares, Navarra, Lérida y Las Palmas. En 2024 Álava alcanzó una tasa de 5,8 y Murcia de 5,7, provincias que no figuraban entre las más afectadas en 2023. Algo similar ocurre con Valencia, que ha registrado una tasa del 4,9. Por el contrario, Almería, Castellón y Gerona han dejado de estar representadas entre las 16 provincias con tasas más altas.

Degradación de la seguridad ciudadana

Jupol, el sindicato mayoritario de la Policía Nacional, valora con «enorme preocupación» este último informe oficial sobre delitos contra la libertad sexual, que «confirma una tendencia absolutamente alarmante tanto en el incremento de este tipo de delitos como en el perfil de los autores».

Este sindicato destaca que el hecho de que el 39,24 % de los delitos contra la libertad sexual sean cometidos por personas de nacionalidad extranjera «no puede ni debe ser ignorado, ya que pone de manifiesto una realidad criminológica que exige un análisis riguroso, sin prejuicios ni discursos ideológicos, y la adopción de medidas eficaces en materia de prevención, control y política criminal».

Jupol insiste en que la protección de las víctimas debe situarse en el centro del debate, y «ello pasa por reconocer los datos oficiales tal y como son, sin maquillarlos ni ocultarlos», remacha, subrayando que «negar la evidencia sólo contribuye a agravar el problema y a generar una falsa sensación de seguridad que no se corresponde con la realidad que viven los ciudadanos ni con la que afrontan diariamente los agentes de la Policía Nacional en las calles».

Además, pone el foco en que este «preocupante informe» se enmarca, además, en un contexto general de incremento sostenido de los delitos más graves desde el año 2017, una realidad que Jupol viene denunciando de forma reiterada y que «desmiente frontalmente el discurso triunfalista del Ministerio del Interior».

Para Jupol, estos datos reflejan «una clara degradación de la seguridad ciudadana y evidencian el fracaso de las políticas del Ministerio del Interior en materia de prevención, refuerzo policial y protección de las víctimas».

Además, recuerda que a esta situación se suman «la falta de medios materiales, la escasa reposición de efectivos, el Catálogo de Puestos de Trabajo de la Policía Nacional congelado desde 2008 y la pérdida progresiva del principio de autoridad, todo ello con un impacto directo en la eficacia policial».

Marlaska vende normalidad

«El Ministerio del Interior vive completamente alejado de la realidad que se sufre en numerosas localidades españolas, donde se registran episodios gravísimos de violencia e inseguridad», critica, señalando que mientras tanto, el ministro Fernando Grande-Marlaska «opta por mirar hacia otro lado y proyectar una imagen de normalidad que contrasta con la preocupación creciente de la ciudadanía y con la presión diaria que soportan los agentes sobre el terreno».

El secretario general de Jupol, Aarón Rivero, exige al Gobierno de Pedro Sánchez «una rectificación inmediata de su discurso, el reconocimiento del grave deterioro de la seguridad pública y la puesta en marcha urgente de un plan integral de refuerzo policial, judicial y legislativo, que incluya más efectivos, más medios, respaldo legal real a los agentes y políticas basadas en datos objetivos, no en propaganda».

«La seguridad no se construye con titulares ni con estadísticas maquilladas, sino con hechos, recursos y respeto a quienes la garantizan cada día», sentencia.