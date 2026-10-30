Los antidisturbios de la Policía afrontan los disturbios de la red Blocus’ previstos para este fin de semana sin órdenes de servicio ni planificación operativa. Más de 70 cuentas de TikTok han convocado saqueos en Madrid y otras 11 ciudades para «repetir lo de Francia». Sin embargo, los agentes trabajan completamente a ciegas porque han dejado de recibir órdenes de servicio por parte de las delegaciones del Gobierno en las distintas ciudades.

Una situación ante la que el Gobierno de Pedro Sánchez los está dejando «a los pies de los caballos», según critican desde el colectivo.

Ha sido el sindicato Jupol, el mayoritario en la Policía Nacional, el que ha puesto pie en pared denunciando públicamente en OKDIARIO esta «preocupante situación» ante los próximos episodios de la kale borroka, que previsiblemente volverá a sembrar el pánico en las calles, con barricadas, saqueos, mobiliario urbano quemado y cargas policiales.

A pesar de la sucesión de convocatorias y de los antecedentes de incidentes violentos registrados en movilizaciones anteriores, «las distintas unidades de Intervención Policial (UIP) continúan sin disponer de las correspondientes órdenes de servicio ni de una planificación clara que permita anticipar las necesidades del dispositivo policial», según denuncia este sindicato.

«Los compañeros trabajan completamente a ciegas. No saben qué manifestaciones, concentraciones y otros eventos habrá en los próximos días, por lo que no pueden planificar los servicios ni dimensionar el número de policías que hacen falta», explica Laura García, portavoz de Jupol. Además, indica que precisamente por este motivo «muchas vemos que hay poquísimos policías ante una masa muy agresiva».

Jupol también acusó el pasado 9 de octubre al Gobierno de ocultar a los policías las protestas por la vivienda para que no actúen: «Quieren que las calles ardan». Una decisión «absolutamente deliberada y con un interés político».

«Tenernos a ciegas sin la información necesaria para organizar los dispositivos es de una irresponsabilidad de extrema gravedad», subraya García, denunciando que «una vez más se vuelve a dejar abandonados a los agentes que tienen que velar por el orden público y por la seguridad de todos, pese a que en concentraciones anteriores ha habido muchos policías heridos».

Los disturbios del pasado sábado en Barcelona se saldaron con 15 agentes heridos, cuatro de ellos graves, y 24 comercios vandalizados. Unos episodios que se saldaron con 450 identificados y 130 detenidos, de los cuales 76 son menores de edad. Como informó OKDIARIO, muchos de los autores de los disturbios son menas marroquíes o nacionalizados de segunda generación.

Desde Jupol consideran «incomprensible» que, ante un escenario que requiere «una especial atención y previsión», los agentes encargados de garantizar la seguridad ciudadana y el orden público sigan sin contar con la información operativa necesaria para afrontar estas movilizaciones «con las debidas garantías».

Este sindicato advierte de que la planificación de un dispositivo policial no puede improvisarse a última hora, especialmente cuando existen precedentes que aconsejan extremar las medidas de prevención y protección de los funcionarios policiales.

En riesgo los policías

Además, Jupol destaca que esta falta de previsión «vuelve a poner en riesgo la integridad física de los policías nacionales», obligados a afrontar situaciones potencialmente conflictivas sin contar con la planificación necesaria para anticiparse a los incidentes.

«Es inaceptable que, ante convocatorias conocidas y con antecedentes de violencia, se deje en manos de la improvisación una cuestión tan sensible como la seguridad ciudadana y la protección de los propios agentes», denuncia la portavoz del sindicato mayoritario de la Policía Nacional.

Y subraya que «la ausencia de planificación no sólo compromete la capacidad de respuesta policial, sino que puede tener consecuencias graves si se producen alteraciones del orden público que podrían haberse previsto y abordado con los medios adecuados».

Esta organización sindical recuerda que las unidades de UIP desempeñan una labor esencial en la prevención y contención de alteraciones del orden público, por lo que necesitan conocer con suficiente antelación las órdenes de servicio, los criterios de actuación, los medios disponibles y las previsiones de refuerzo que puedan resultar necesarias.

La ausencia de estas directrices genera incertidumbre entre los agentes y dificulta la adecuada preparación de los dispositivos, con el consiguiente riesgo para su seguridad y para el conjunto de ciudadanos que participen en las movilizaciones o se encuentren en sus inmediaciones.

Insta a la Dirección General a actuar

Jupol exige a la Dirección General de la Policía y a los responsables de la planificación operativa que actúen de inmediato, elaboren y comuniquen las órdenes de servicio correspondientes y garanticen que todas las unidades implicadas dispongan de una planificación adecuada antes del inicio de las manifestaciones.

Este sindicato reclama que se evalúen los riesgos de cada convocatoria, se dimensionen los dispositivos en función de las necesidades reales y se establezcan los refuerzos necesarios para responder ante posibles incidentes.

Jupol señala que el derecho de manifestación debe estar plenamente garantizado, pero que «también debe estarlo la seguridad de los policías encargados de protegerlo y de hacer cumplir la ley».

La prevención, la coordinación y la anticipación son elementos imprescindibles para evitar que los agentes tengan que afrontar situaciones potencialmente peligrosas sin las instrucciones y los medios adecuados», recalca.

«No se puede exigir a los policías que respondan con eficacia ante posibles alteraciones del orden público mientras se les mantiene sin órdenes de servicio ni una planificación operativa conocida. La seguridad no puede depender de la improvisación ni de decisiones adoptadas a última hora», señalan desde Jupol.

Este sindicato advierte de que la falta de previsión ante convocatorias anunciadas y con antecedentes que aconsejan extremar la vigilancia resulta especialmente preocupante. Por ello, reclama responsabilidades a los mandos competentes y exige que se adopten las medidas necesarias para que las unidades de Intervención Policial afronten las movilizaciones de este fin de semana «con garantías operativas, protección suficiente y una dirección clara del servicio».

«Desde Jupol continuaremos vigilantes para defender la seguridad de los policías nacionales y denunciar cualquier deficiencia en la planificación de los dispositivos que pueda comprometer su integridad física o el adecuado desarrollo de sus funciones», sentencia Laura García.