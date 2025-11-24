«Este sábado, agentes del Subgrupo Operativo Antiterrorista de Reacción (SOAR) de la UIP, tuvieron que repeler la acometida de un joven armado que había atacado a tres personas en Vallecas (Madrid) y se abalanzó contra los policías profiriendo gritos de contenido religioso extremista. A pesar de todo, desde el Ministerio del Interior se ha intentado negar cualquier carácter yihadista del suceso en Vallecas», así se ha pronunciado el sindicato policial JUPOL, mayoritario dentro de la Policía Nacional.

«Grande-Marlaska está intentado minimizando la gravedad de los hechos y contribuyendo a una narrativa oficial que pretende ocultar una realidad cada vez más preocupante para la seguridad pública y para la integridad de los agentes», puntualizan desde el sindicato sobre el ataque yihadista.

Fuentes oficiales de la Policía aseguran que, a pesar de que el ataque está siendo investigado por los especialistas en yihadismo de la Policía y no se descarta la motivación yihadista en el incidente, también se estudian otras hipótesis como el elevado consumo de drogas del joven de 18 años abatido a tiros por la Policía.

«Fue una actuación proporcional»

Desde JUPOL reiteran el apoyo a sus compañeros de la UIP que hirieron de tres balazos al joven español de origen magrebí que protagonizó el grave incidente con los policías y que dos horas antes había atacado con un cuchillo a tres viandantes hiriéndoles de carácter leve.

«Los agentes se enfrentaron a un individuo radicalizado, armado con un cuchillo de grandes dimensiones, que había atacado previamente a tres personas y que se lanzó deforma violenta contra los policías durante la intervención al grito de ¡Alá es grande!», puntualiza JUPOL. Desde el sindicato insisten en que la respuesta policial fue «absolutamente proporcional, neutralizando una amenaza real e inminente para sus vidas y para la de terceros».

Así fue la intervención policial

El suceso, investigado como un ataque yihadista de momento, se escenificó en dos actos separados por unas horas de diferencia.

El primer aviso llegó pasadas las 14:00 horas del sábado, cuando los vecinos alertaban de un ataque con cuchillo a viandantes en la calle Carlos Martín Álvarez. Allí, según fuentes policiales, un hombre de rasgos árabes había apuñalado a un hombre de 40 años, a una mujer de edad avanzada y a una tercera víctima.

Las primeras patrullas de la Policía que acudieron al lugar se encontraron con los tres heridos, afortunadamente leves. Uno había recibido un corte de 5 centímetros en el pecho, la mujer sufrió un corte en la nuca y un tercer herido sólo sufrió rasguños.

Enfrentamiento en el domicilio

Sólo un par de hora después, el hermano del agresor llamó a la Policía comunicando que el joven de 18 años se encontraba en casa, muy agresivo y armado con un cuchillo.

La Policía trató el incidente desde el principio como un incidente terrorista yihadista. Un subgrupo antiterrorista de la UIP con armamento operativo rodeó el domicilio en la calle Peña de la Atalaya, mientras los especialistas en terrorismo yihadista de la Brigada de Información se hacían cargo de la investigación.

Pasadas las 16:30 los agentes de la UIP accedieron a la casa donde el joven se atrincheraba recitando frases del Corán. El agresor, con síntomas de haber consumido drogas, comenzó a amenazar a los policías con un cuchillo de grandes dimensiones y recibió dos impactos con una pistola eléctrica Táser que no consiguieron apaciguarle.

El joven terminó por atacar a los policías con el cuchillo intentando apuñalarles y estos repelieron la agresión con sus subfusiles. Fueron cuatro disparos de los que tres impactaron en el presunto yihadista. Uno le perforó el pulmón, otro le atravesó un riñón y el tercero le impactó en el abdomen. El agresor ha sido ingresado en estado grave en el Hospital Gregorio Marañón bajo custodia policial.

Ataques a los policías

Lo ocurrido en Vallecas, según JUPOL, no es un caso aislado. «Es por desgracia, una muestra más de cómo la Policía Nacional ha perdido el principio de autoridad en España. Cada vez se producen más episodios violentos de ataques directos hacia agentes de la autoridad, tanto en servicio como fuera de servicio, una situación que venimos denunciando desde hace años», denuncian desde el sindicato.

Según los agentes, «esta sensación de impunidad, alimentada por una legislación insuficiente y por un discurso político que niega la realidad, es lo que pone en riesgo diariamente la seguridad tanto de los ciudadanos como de los propios policías».

Igualmente, el sindicato mayoritario de la Policía Nacional acusa a Grande-Marlaska, tras el ataque de Vallecas, de negar públicamente «la existencia de un problema grave de inseguridad en España».

Los datos del balance de criminalidad del Ministerio del Interior no reflejan un aumento general de la criminalidad en España, pero según JUPOL los datos están «maquillados» y Grande-Marlaska «insiste en una narrativa ficticia que pretende minimizar los delitos violentos, las agresiones a agentes y la creciente amenaza de la delincuencia organizada y de la radicalización individual».