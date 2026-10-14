Guardiola aparece en el Etihad para apoyar al Manchester City en la Champions League

Pep Guardiola apareció en el Etihad para apoyar al Manchester City en su primer partido como local tras conocer que es culpable de infringir 114 normas financieras y a la espera de ser castigado con una posible sanción muy dura. Un encuentro importante de Champions ante el actual campeón, el PSG de Luis Enrique.

Un Pep Guardiola que ya había mostrado su apoyo al City y defendió la inocencia del club a pesar de dejar la entidad a finales del curso pasado. Se presentó en el palco del Etihad, con boina y detrás del presidente del club mancuniano.

Un partido en el que Guardiola sufrió mucho con su Manchester City, que ahora entrena Maresca. El equipo inglés hizo aguas en defensa durante la primera media hora de juego ante un PSG muy superior que le hizo tres goles en un abrir y cerrar de ojos.

Doue hizo el 0-1 en el Etihad ante la atenta mirada de Guardiola en la grada con un remate desde la frontal. El 0-2 llegó dos minutos después con un pase del propio Doue y un cabezazo de Dembélé a bocajarro. Y en el 32, Vitinha hizo el 0-3 con un precioso remate desde la frontal del área.