Barcelona – Aston Villa: otra prueba de nivel

El Barcelona tiene este martes (21:00 horas, Camp Nou) otra prueba de nivel en la Champions League. Le visita el Aston Villa de la Premier League, actual campeón de la Europa League y con la fortaleza de los equipos ingleses. Tras las derrotas contra PSG y Real Madrid, los de Hansi Flick están obligados a dar una buena versión ante un buen equipo. No será la misma prueba de fuego, pero sí una prueba de nivel.

El equipo blaugrana afronta una semana importante. Suspendió sus dos grandes exámenes ante PSG y Real Madrid, goleó al Alavés entre medias y ahora le vienen otras dos pruebas importantes para resarcirse. Primero Aston Villa en Champions y luego Atlético de Madrid en Liga.

Visita el Camp Nou el Aston Villa de Unai Emery. Se rindió Hansi Flick en elogios hacia él en la previa. El técnico vasco se ha medido hasta en 30 ocasiones al Barcelona, el equipo contra el que más veces ha jugado como entrenador. Pero solamente le ha ganado en tres ocasiones. La última vez que se midieron fue hace cuatro años en un Barça – Villarreal.

Un Barcelona mermado en defensa

El Barcelona debe ganar para mantenerse en los puestos que dan acceso directo a los octavos de final y llegará a la cita con las bajas de Dani Olmo y Roony Bardghji en ataque, y especialmente mermado en defensa por las ausencias de los también lesionados Jules Koundé, Eric García, Xavi Espart y Andreas Christensen.

Así pues, la zaga es la línea que presenta más dudas. Se espera que, tras descansar ante el Alavés, Gerard Martín regrese al once en detrimento de Frenkie de Jong, y que tanto Pau Cubarsí como Joao Cancelo mantengan sus puestos, mientras que la principal incógnita es si Brian Fariñas o Alejandro Balde ocuparán el lateral vacante.

En la medular, Rodri, Pedri y Fermín López, que viene de anotar un doblete, parecen inamovibles, al igual que Lamine Yamal y Raphinha, también bigoleadores, en la delantera, donde se espera la vuelta de Anthony Gordon a la titularidad después de rotar el sábado. Si ve portería ante el cuadro inglés, Lamine Yamal superará a Kylian Mbappé como el máximo goleador sub-20 de la Liga de Campeones, marca que ahora comparten ambos con 13 tantos.

El Aston Villa quiere conquistar Barcelona

Asimismo, el Barça y el Aston Villa se han enfrentado en cuatro ocasiones: los azulgranas se impusieron en los cuartos de final de la Copa de la UEFA 1977-78 (2-2 y 2-1) y perdieron la Supercopa de 1982 (1-0 y 3-0).

Por su parte, el Aston Villa ha terminado una semana mala. Una semana de retroceso respecto a la mejoría que el equipo había experimentado en las últimas fechas. De ganar al Manchester City, a caer eliminado en la Copa de la Liga contra el Bournemouth, goleado, además, y dejarse dos puntos en casa contra el Fulham en un partido que podrían haber perdido sin muchos problemas.

Pero ahora los de Birmingham vuelven a su competición fetiche este curso: la Champions League, donde han sumado un pleno de victorias, con triunfos ante Brujas, Fenerbahçe y Viking. El equipo de Emery ha cumplido con creces ante rivales a los que debía ganar y ahora le toca la verdadera prueba, el Barcelona.

Para ello, su mejor arma es Jackson. El senegalés, comprado este verano por más de 50 millones procedente del Chelsea, ha recuperado su mejor versión. En la Premier League suma cinco goles, siendo el tercer máximo anotador de la competición solo por detrás de Erling Haaland y Alexander Isak, mientras que en Champions aporta otros tres tantos. Con ocho goles entre todas las competiciones, Jackson ya está muy cerca de los once que anotó el curso pasado en el Bayern de Múnich. Y eso que aún le quedan siete meses de competición.

La otra estrella de este Aston Villa es el portero, Zion Suzuki. El japonés llegó para sustituir a Emiliano ‘Dibu’ Martínez y no le están pesando los guantes. El internacional japonés está rindiendo a un gran nivel y ni siquiera fallos como el que cometió contra el Fulham, metiéndose el empate en propia puerta al no atajar un lanzamiento de córner, están empañando su labor.

Eso sí, tiene margen de mejora, ya que solo ha dejado la puerta a cero contra el Hull City, Fenerbahçe y Newcastle United. Esto explica también la fragilidad defensiva de un equipo que perdió en verano su mejor central, Ezri Konsa. Para el partido de este martes, Emery solo cuenta con tres bajas, Matteo Ruggeri, Amadou Onana y Aaron Wan-Bissaka.

Posibles onces de Barcelona y Aston Villa