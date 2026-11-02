Gordon sobre las derrotas del Barcelona: «PSG y Real Madrid no son superiores a nosotros»

Anthony Gordon compareció ante los medios de comunicación en la sala de prensa de la Ciudad Deportiva Joan Gamper para analizar la previa del partido de Champions League que medirá este martes en el Camp Nou al Barcelona contra el Aston Villa de Unai Emery.

«Me pongo un 7/7,5. Empecé bastante bien, teniendo en cuenta el cambio enorme que ha sido para mí y para mi familia. He empezado bien, pero, como digo desde que llegué, puedo dar más. Aún no se ha visto lo mejor de mí», comenzó declarando ante los medios el extremo inglés.

Sobre el Aston Villa: «Es un muy buen equipo. Ya he jugado contra ellos un par de veces. Tienen uno de los mejores entrenadores del mundo y muy buenos jugadores. Vienen en un muy buen momento y va a ser un gran partido. Siempre están metidos en el partido, va a ser todo un desafío».

«Para ser honesto, compito contra mí mismo, no me fijo en nadie más. Me centro en mí mismo y en lo mejor que lo puedo hacer. Intento siempre aportar lo mejor de mí mismo. Todo el mundo me ha dado la bienvenida: cultura fantástica, gente muy joven… Los angloparlantes como Eric Garcia son los que más me han ayudado», dijo Gordon en sala de prensa.

«Ser consistente es el mayor de los retos del fútbol y de la vida. Tengo una buena rutina, leer libros, intentar dar lo máximo en cada entrenamiento.. Intento hacerlo más a menudo. Venía de luchar por la supervivencia de la máxima categoría y aquí en Barcelona lucho por cada título. Lo he disfrutado en todos los casos, pero competir por cada trofeo es algo que siempre puedes disfrutar, aunque tengas más presión», señaló el jugador del Barcelona.

«Siempre me exijo lo mismo: marcar, asistir… Ese es mi objetivo, siempre puedo dar más. A veces puedo ser más egoísta e intentar driblar más. Sin duda, marcar más goles», comentó Gordon ante la prensa.

Sobre las derrotas contra PSG y Real Madrid: «No creo que esos rivales sean superiores. Tenemos que asumir las responsabilidades de la derrota, pero no están por encima de nosotros. Nosotros no tuvimos el descanso que tuvo el PSG… Es normal, pero tuvieron una gran ventaja. Ante el Madrid, debimos haberlo ganado, ya que tenemos mejor equipo. Creo que nos faltó algo, no estuvimos a nuestro mejor nivel. Aprendemos para mejorar, pero encanta jugar este tipo de partidos».

«Todo es completamente diferente. Esta es la primera vez que he vivido fuera de Inglaterra. Es difícil, pero soy un afortunado, ya que España es un país fantástico. Esa ha sido la mayor sorpresa: la cercanía, los grandes jugadores… Podrían ser jugadores con ego, pero siguen siendo humildes», dijo el inglés.