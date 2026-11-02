Emery vuelve a Barcelona cuatro años después: es el rival contra el que más veces se ha enfrentado 

El rival contra el que más veces se ha enfrentado Unai Emery en su carrera deportiva como entrenador es el Barcelona. Y solamente le ha ganado en tres ocasiones. Este martes, el técnico vasco vuelve al Camp Nou, un escenario que conoce a la perfección. Lo hará con el Aston Villa y en la Champions League.

La última vez que Unai Emery visitó Barcelona fue hace cuatro años, en octubre de 2022, con el Villarreal. Perdió 3-0 en la décima jornada de Liga. La temporada anterior, con el submarino amarillo, ganó en el Camp Nou (0-2) en la última jornada del campeonato. Fue una de las tres veces en las que ha logrado ganar al equipo culé como entrenador.

Son treinta las veces que Unai Emery se ha medido al Barcelona como entrenador. Este martes, con el Aston Villa, presenciaremos la 31. Es el rival, empatado de momento con el Atlético de Madrid, al que más veces se ha medido. El desempate llega este 3 de noviembre a las 21:00 horas. Pero solamente le ha conseguido ganar en tres ocasiones. La última con el Villarreal hace cuatro años y medio.

Las otras dos victorias de Unai Emery contra el Barcelona fueron como entrenador del PSG y como técnico del Sevilla. Con los hispalenses logró ganar al Barça en octubre de 2015, en la jornada 7. 2-1 en Nervión. Con el PSG, el famoso 4-0 de octavos de la Champions en 2017. Una victoria que no le sirvió para nada, ya que en la vuelta el Barcelona remontó con aquel 6-1 que nadie podrá olvidar. Por la manera y por el arbitraje.

Emery y su amargo pasado contra el Barcelona

Hasta con seis equipos se ha medido Unai al Barcelona: Almería, Valencia, Sparta de Moscú, Sevilla, PSG y Villarreal. Este martes sumará el séptimo. Son 30 enfrentamientos desde 2007 con solamente tres victorias, 6 empates y 21 derrotas.

En territorio blaugrana no logró Unai Emery sacar nunca un empate. Solamente aquella victoria con el Villarreal en una última jornada de Liga. El resto, derrotas. Muchas de ellas por goleada: 4-0 y 5-1 con el Valencia, 5-1 con el Sevilla, 6-1 con el PSG y 4-0 con el Villarreal.

Por lo tanto, el Barcelona no le trae ni de lejos un buen recuerdo a Unai Emery en su carrera como entrenador. Ahora, con el Aston Villa, buscará ir contra esa racha negativa. Será la tercera vez que visite el Camp Nou en Champions con un equipo extranjero. Lo hizo con el Sparta de Moscú en la fase de grupos de 2012 y con el PSG en octavos de 2017. Perdió en ambas.