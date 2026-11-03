El himno de la Champions no sonará en los campos españoles en homenaje a Jesús de Miguel y a la tragedia de Urda

El himno de la Champions League no sonará esta noche de manera excepcional en los campos de Villarreal, Atlético de Madrid y Barcelona antes de sus partidos europeos de esta noche. El motivo es por respeto a la tragedia de Urda y el triste fallecimiento de Jesús de Miguel.

«Como muestra de respeto, tras el trágico fallecimiento de Jesús de Miguel Alameda y en memoria de las víctimas del reciente accidente ferroviario ocurrido en Urda, la UEFA ha comunicado a los clubes españoles que participan en la competición que el himno de la Champions no se reproducirá excepcionalmente esta noche en sus respectivos estadios», anunciaba el Villarreal minutos antes del inicio del choque a través de sus redes sociales. También lo confirmó Mateu Alemany, director deportivo del Atlético de Madrid.

De esta manera, el himno de la Champions no sonará esta noche en La Cerámica antes del Villarreal – PSG, en el Metropolitano antes del Atlético – Bayern y en el Camp Nou antes del Barcelona – Aston Villa. Tampoco se ondeará el balón de la Champions colocado en el centro del campo.

Un respetuoso homenaje por la memoria de Jesús de Miguel, fallecido en la mañana de este martes tras recibir un fuerte golpe el pasado lunes durante el Tenerife – Andorra de Segunda División. También servirá en forma de homenaje a las 69 víctimas mortales que perdieron la vida la semana pasada en el trágico accidente ferroviario de Urda.