Un cardiólogo explica a OKDIARIO la causa de la muerte de Jesús de Miguel: «Ha tenido mala suerte, sólo hay 400 casos en un siglo»

La muerte de Jesús de Miguel ha conmocionado al mundo del fútbol y deja muchas preguntas. Casi todas tienen una respuesta desde el punto de vista médico. En OKDIARIO hemos contactado con el Dr. Jesús Almendral, jefe de la Unidad de Electrofisiología Cardíaca de HM Hospitales, que señala un fenómeno llamado Commotio Cordis como la causa más probable de parada cardiorrespiratoria del delantero del Tenerife. Una afección rara de la que se han reportado poco más de 400 casos desde que se conoce hace 100 años y a la que sobreviven uno de cada tres afectados, aunque con una rápida intervención, podría haber un 50% de posibilidades de sobrevivir.

«Ha tenido mala suerte porque tiene que ser en un momento exacto, entremedias de dos latidos», apunta el cardiólogo, que detalla que «sólo salen adelante un 30% de los afectados, aproximadamente un tercio». La cifra es muy baja, aunque asegura que «en los últimos diez o quince años han mejorado algunas cosas en cuanto a la atención inmediata». Este incremento de las opciones de sobrevivir al sufrirla, si se interviene de manera inminente, no va «más allá del 50%».

El doctor explica en este medio esta afección que provoca la parada cardíaca: «Se produce por una relación directa con un impacto en el tórax. Cuando hay un impacto directo y fuerte sobre el pecho, pueden suceder dos cosas. Una es la conmoción cardíaca (Commotio Cordis), que consiste en que se produce una arritmia: el corazón sufre una fibrilación ventricular, en función del impacto recibido, y eso produce una parada cardíaca».

Según detalla, es muy complicado que se dé. Para que haya una conmoción cardíaca, deben coincidir en el mismo momento tres hechos, como señala el doctor Almendral. «El impacto tiene que ser muy fuerte, tiene que ser directo sobre el corazón y, además, tiene que ocurrir en un momento específico del ciclo cardíaco. Tiene que producirse en un momento exacto, entre dos latidos. Ha tenido mala suerte porque tiene que coincidir con ese momento», apunta.

Una intervención rápida, clave

Esta es la principal causa de la parada cardiorrespiratoria que derivó en la muerte de Jesús de Miguel. Si el golpe se produce en otro lugar distinto a la zona en la que se encuentra el corazón o en otro momento del ciclo cardíaco, mientras se produce el latido y no entre uno y otro, «pueden ocurrir otras cosas, pero esto no», desvela Jesús Almendral.

El especialista consultado por OKDIARIO revela que «si en unos pocos minutos no se ha conseguido revertir la arritmia, se produce un daño cerebral irreversible». Eso es exactamente lo que le ha ocurrido al futbolista del Tenerife. La rapidez en la intervención sanitaria es «crítica» en estos casos, cifrándola en «cinco, seis o siete minutos» para evitar el daño cerebral, puesto que «el cerebro necesita riego constantemente». En el caso del delantero, estuvo en parada mucho más tiempo: «20 minutos son demasiados».

Una rápida intervención sobre el terreno de juego, con un desfibrilador, hubiera estabilizado antes a De Miguel y, por tanto, hubiera aumentado la posibilidad de que sobreviviera, aunque «en cualquier caso es una afección muy grave», apunta el doctor: «Si dispones de más medios, puedes tener un desfibrilador en el momento y puedes actuar; a lo mejor podría haber salido adelante. Quién sabe».

Protecciones en el tórax como prevención

El Dr. Jesús Almendral, jefe de la Unidad de Electrofisiología Cardíaca de HM Hospitales, ha señalado la excepcionalidad de este caso. «En la literatura médica se han reportado 400 y pico casos y estamos hablando de 100 años, la gran mayoría en eventos deportivos como el fútbol, el rugby o el béisbol», detalla el médico, que señala que «también puede suceder en un accidente de tráfico o en una pelea».

De cara al futuro, estos golpes mortales en el deporte pueden evitarse. El especialista nos habla de unas protecciones que puedan prevenir estas afecciones. «Se puede valorar la posibilidad de llevar algún dispositivo en el tórax que mitigue los golpes. Lo que pasa es que a los deportistas les dificulta los movimientos», señala. «Como es tan raro, dices: ‘Hombre, es poco probable que suceda’. Es rarísimo, pero posible».