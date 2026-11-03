La razón por la que la ambulancia no entró al césped tras el golpe sufrido por Jesús de Miguel

El fallecimiento de Jesús de Miguel, jugador del Tenerife, tras el terrible golpe sufrido por Owono durante los minutos finales del partido contra el Andorra ha dejado totalmente consternado al fútbol español. Una pérdida irreparable e impactante que deja muchas preguntas en el aire. Una de ellas es: ¿por qué no salió la ambulancia al césped como ha ocurrido en otras ocasiones?

En los últimos años, en el fútbol español hemos visto cómo, en diferentes circunstancias médicas, la ambulancia tenía que entrar en un terreno de juego. Ocurrió en marzo de 2024 en La Rosaleda tras recibir Dioni, jugador del Málaga, un fuerte golpe en la cabeza. También en el Arcángel, cuando Gudelj se desplomó sobre el césped en marzo del año 2023. En ambos casos, la ambulancia entró dentro del terreno de juego para llevarse al jugador.

¿Por qué no entró la ambulancia en el terreno de juego del Heliodoro para llevarse a Jesús de Miguel? Fuentes de la Liga, recogidas por RNE, explican que «la ambulancia no entró porque son los servicios médicos de cada club los que deciden cómo se gestiona la asistencia sanitaria sobre el césped».

En este caso, el protocolo de seguridad que tiene definido el Tenerife señala que la evacuación de futbolistas en camilla hasta la ambulancia medicalizada, como ocurrió en el caso de Jesús Miguel en la tarde del pasado lunes, se debe hacer de esta manera. El vehículo debe estar estacionado en la calle La Mutine, justo a la zona de vestuarios, para facilitar una salida más ligera.

De todos modos, el protocolo sí permite la entrada de la ambulancia dentro del terreno de juego. Pero no en todos los casos. Solamente en el supuesto en el que los médicos decretan un protocolo de inmovilización absoluta del paciente. En este caso, entendieron que no se producía este protocolo.

Comunicado del Tenerife

«Rotos de dolor, con un nudo en la garganta y sin poder creer que esto sea verdad, desde el CD Tenerife comunicamos el trágico fallecimiento, este martes, día 3 de noviembre de 2026, a las 8:00 horas, de Jesús de Miguel Alameda. No hay palabras de consuelo; no hay absolutamente nada que mitigue este sentimiento repleto de tristeza. Estamos junto a su desolada familia, junto a sus seres queridos, junto a todo el tinerfeñismo que hoy llora por este cruel desenlace. La familia de Jesús de Miguel agradece todas y cada una de las muestras de apoyo recibidas, e igualmente solicita, de corazón, máximo respeto a su privacidad en estos terribles momentos», señaló el Tenerife en la mañana de este martes confirmando el triste fallecimiento.