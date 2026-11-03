Jesús de Miguel, el goleador de Fuenlabrada que llegó a la élite desde abajo: «Era el más humilde, nos hacía mejores a los demás»

La muerte de Jesús de Miguel ha consternado al fútbol español. «Un chaval normal» de Fuenlabrada (Madrid), de 30 años, que había sido padre hace poco más de un año y que venía de abajo, de las categorías más modestas. Formado en el Lugo Fuenlabrada, un histórico del fútbol base regional, del que Demi –como se le conocía– sea quizás mayor talento que ha salido. Tienen pocas dudas algunos de los compañeros que compartieron equipo con él en la adolescencia, cuando empezaba a despuntar y cuando fue reclutado para las inferiores del Leganés. «Era el mejor del equipo con diferencia y el que menos se lo creía era él», detallan a OKDIARIO.

Había logrado un sueño a base de talento y trabajo. Recorriendo el fútbol madrileño de equipo en equipo, hasta dar el salto al profesionalismo. Un camino nada sencillo, sin el respaldo de los grandes clubes de la región, al crecer en el equipo de su barrio. Sin embargo, fue destacando a base de su mejor garantía: los goles. En Tercera, luego la extinta Segunda B, reconvertida después en Primera Federación, hasta tocar el fútbol de plata, esa Segunda División a la que ha teñido de negro este martes.

Antes de cumplir un sueño, destacaba en el fútbol madrileño. El Lugo Fuenlabrada fue su trampolín, donde ya «destacaba» siendo apenas un niño y donde fue escalando hasta ser fichado por el Leganés para su filial. Allí comenzó un camino por otros equipos de la zona, como Inter de Madrid, Fuenlabrada, Unión Adarve o Artístico Navalcarnero. Fue el último antes de dar el salto a Unionistas de Salamanca y de ahí llegaron los ascensos a Segunda con Castellón y Tenerife.

Meses después del último, con el conjunto chicharrero, el fútbol español llora su muerte. Un deporte al que ha conmocionado su adiós por cómo se ha producido: sobre el terreno de juego, tras un fuerte choque y unas horas librando su batalla más importante. «Cuesta encontrar palabras cuando la realidad golpea de una forma tan injusta», señalan desde el Castellón, al que devolvió a la categoría de plata en 2024, marcando 16 goles en Primera Federación.

Aquel año terminó Pichichi del grupo 2 en el que se encontraba el conjunto albinegro y conocer a la perfección la categoría fue lo que llevó al Tenerife la temporada pasada a contar con él para resurgir, tras caer a Primera Federación. Y volvieron a Segunda, gracias en parte a unos goles que le convirtieron en el segundo máximo goleador histórico de la categoría, con 44 goles en las cinco temporadas en las que militó en ella.

«Nadie dice una palabra mala de ‘Demi’»

Llegó a la segunda categoría del fútbol español, algo prácticamente impensable cuando militaba en el Lugo Fuenlabrada, un club ya desaparecido en 2024, pero fundamental en el deporte base madrileño de estas primeras décadas del siglo, formando a los niños y adolescentes de la ciudad del sur de Madrid y de sus localidades vecinas. Los que coincidieron con él en esta etapa destacan que, ya en una edad juvenil, «estaba muy por encima de los demás».

Aunque más allá del apartado deportivo, destacan de Demi su faceta personal. «Era el tío más humilde del vestuario», detallan, recalcando que «hacía mejores a los demás», ya no sólo dentro del césped. La consternación ha sido general al conocerse la noticia de la muerte en la mañana de este martes de una persona de la que «nadie dice una palabra mala».