AFE solicita a la UEFA que suspenda los partidos de Champions de Atlético, Barcelona y Villarreal por la muerte de Jesús de Miguel

AFE ha solicitado en la tarde de este martes la suspensión de los partidos de competición UEFA que se disputen en suelo español este 3 de noviembre, como son los encuentros de Champions League de Barcelona, Atlético de Madrid y Villarreal, por la muerte de Jesús de Miguel. El sindicato de futbolistas, del que era vocal el jugador del Tenerife, también pide a RFEF y la Liga la suspensión de las competiciones hasta el próximo lunes 9 de noviembre.

En este caso, AFE entiende que no se deberían jugar tampoco los partidos de competiciones nacionales de este fin de semana. Ni la Primera División, ni la Segunda, ni el resto de competiciones del fútbol español. Una petición que llega tras el trágico fallecimiento de Jesús de Miguel, que ha dejado en shock a todo el mundo de este deporte.

Comunicado completo de AFE

Te informo que AFE se ha dirigido formalmente a RFEF, LALIGA y UEFA para solicitar la suspensión de las competiciones de ámbito estatal, así como de los encuentros de competiciones UEFA que se disputen en territorio nacional, entre los días 3 y 9 de noviembre de 2026, ambos inclusive.

La muerte de nuestro compañero Jesús de Miguel supone un golpe irreparable para toda la familia del fútbol.

La petición se fundamenta, entre otras disposiciones, en los artículos 3 y 158.1 del Reglamento de Competiciones de la RFEF, que contemplan la posibilidad de suspender competiciones y encuentros ante circunstancias excepcionales.

Entendemos que hay momentos en los que el fútbol debe detenerse.