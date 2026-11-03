El funeral de Jesús de Miguel será en Navahermosa (Toledo)

El Club Deportivo Tenerife ha anunciado este martes que el funeral del jugador Jesús de Miguel, fallecido como consecuencia del golpe recibido durante el partido con el FC Andorra, se celebrará en Navahermosa, en la provincia de Toledo, en cuanto se pueda trasladar su cuerpo a la península, por petición expresa de la familia.

En una comparecencia ante los medios, el máximo accionista del club tinerfeño, Rayco García, ha explicado que la primera plantilla y la directiva acudirán a la localidad toledana para dar el último adiós al futbolista y han trasladado el agradecimiento de la familia por las muestras de apoyo recibidas.

El club ha convocado además a su afición y al conjunto de la isla de Tenerife a un homenaje el sábado, a las 18.00 horas, en el estadio Heliodoro Rodríguez López. «Estamos muy, muy dolidos y el tinerfeñismo está de luto. Son cosas que, a veces, por mucho que las trates de entender, son muy difíciles de aceptar», ha expresado Rayco García en declaraciones realizadas fuera del Hospital Nuestra Señora de La Candelaria, donde el jugador ha fallecido tras ser evacuado del estadio Heliodoro Rodríguez López.

Asimismo, ha anunciado que este miércoles, o como tarde el jueves, será autorizado el traslado a Madrid de los restos mortales de Jesús de Miguel y de ahí irán a Navahermosa, por deseo de su familia. «Ahí podríamos rendirle la primera plantilla y la directiva el último adiós», ha señalado.

«La vida a veces golpea fuerte. Está siendo un año malo a nivel nacional, en todos los sentidos. Yo creo que entre todos unidos como una gran familia, vamos a sacar todo esto adelante», ha expresado Rayco García.

El Tenerife está de luto

El presidente del club blanquiazul, Felipe Miñambres, ha manifestado que es un momento de debilidad, tristeza e incredulidad. «Es un día triste y tenemos que pasar una semana de luto. Sabemos que, sobre todo jugadores y mujeres de los jugadores, vamos a necesitar ayuda», ha señalado.

«Necesitaremos ayuda profesional, pero también la ayuda de todos nuestros seguidores, porque ellos tendrán el mismo sentimiento que todos tenemos hoy», ha añadido el presidente del CD Tenerife.

Miñambres ha instado a realizar a ‘Demi’, como le conocían sus compañeros, «el homenaje que se merece» y «a partir de ahí, lo llevaremos siempre en el corazón», ha comentado.

El presidente del CD Tenerife ha confirmado que el Granada ha mostrado todo su apoyo al club tinerfeño, que ha pedido el aplazamiento del partido del próximo sábado, así como el del Badajoz en la Copa del Rey, que estaba fijado para el 10 de noviembre. «Necesitamos ese tiempo para tratar de recuperarnos lo mínimo que podamos», ha concluido Felipe Miñambres.