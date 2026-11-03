Fabián dedica su gol contra el Villarreal a Jesús de Miguel: su aplaudido gesto en la celebración

Gran gesto de Fabián Ruiz. El centrocampista español celebró su gol contra el Villarreal con una especial dedicatoria hacia Jesús de Miguel, futbolista fallecido este martes. Tras marcar el 0-4 del PSG en el estadio La Cerámica, el sevillano dejó a un lado la alegría por el tanto y tuvo una dedicatoria hacia el jugador del Tenerife, que perdió la vida tras recibir un gran golpe en el partido frente al Andorra.

La muestra de respeto de Fabián hacia su compañero de profesión recientemente fallecido refleja la grandeza de todo un campeón del mundo con España. El centrocampista levantó nueve dedos de sus manos en homenaje al ‘9’ de De Miguel, el dorsal que lucía en el Tenerife. La dedicatoria del español, como no podía ser de otra manera, fue muy aplaudida en redes sociales.

La de este martes fue una noche de ensueño para Fabián, que certificó su doblete haciendo el 0-5 con un gol de bella factura. Su dedicatoria anterior se unió al luto de ambos clubes y de la UEFA por la muerte de De Miguel. En la antesala del encuentro no sonó el himno de la Champions League ni se ondeó el emblema de la competición en el centro del campo.