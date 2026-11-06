Carlos Javier de Borbón-Parma visita Madrid: el primo lejano del Rey Felipe que creció entre los Orange y se casó con una periodista

Un apellido compartido con Felipe VI, vínculos estrechos con la familia real neerlandesa y una vida profesional que transcurre entre la sostenibilidad y la comunicación. Carlos Javier de Borbón-Parma y su esposa, Anne Marie Gualthérie van Weezel, representan una de las ramas menos conocidas de los Borbones para el gran público español. El pasado 31 de octubre, el matrimonio acudió al Centro Riojano de Madrid para presentar Don Javier de Borbón-Parma, el príncipe místico del carlismo, la biografía que Ricardo Mateos Sainz de Medrano dedica al abuelo del actual duque de Parma. Una cita familiar que permite acercarse a una pareja cuya vida cotidiana está en los Países Bajos.

Publicado por Almuzara, el libro recorre la trayectoria de un príncipe nacido en la Toscana en 1889, hermano de la última emperatriz de Austria y marcado por las grandes tragedias europeas del siglo XX. Para los carlistas que lo reconocieron como su rey, fue Javier I. Durante la presentación, su nieto defendió la apertura de los archivos familiares a los investigadores: «Creemos que la verdad y el conocimiento histórico contribuyen a la mejora de la sociedad», afirmó.

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Un Borbón criado entre varios países

Nacido en Nimega el 27 de enero de 1970, Carlos Javier tiene 56 años y es el primogénito del dirigente carlista Carlos Hugo de Borbón-Parma e Irene de los Países Bajos. Por vía materna es nieto de la reina Juliana, sobrino de la princesa Beatriz y primo hermano del rey Guillermo Alejandro. Su infancia transcurrió entre distintos países y, después de la separación de sus padres, vivió en el palacio de Soestdijk junto a sus abuelos maternos.

Con Felipe VI comparte una relación familiar más lejana: ambos pertenecen a distintas ramas de los Borbones y descienden de Felipe V. La rama parmesana procede del infante Felipe, hijo del primer monarca Borbón de España. El propio Carlos Javier ha descrito su parentesco con el Rey como «un parentesco lejano» y ha explicado que su trato ha sido esporádico. Desde la muerte de su padre, en 2010, encabeza la Casa de Borbón-Parma y sostiene las reivindicaciones dinásticas de su línea carlista.

Además de duque de Parma, Carlos Javier utiliza el título de duque de Madrid, que su padre, Carlos Hugo de Borbón-Parma, le concedió en 2003. Se trata de una dignidad vinculada a la tradición dinástica carlista, utilizada históricamente por sus pretendientes al trono español. No es un título nobiliario reconocido oficialmente por el Estado español, por lo que su uso debe entenderse dentro de ese ámbito familiar y dinástico.

Una periodista y dos celebraciones de boda

Como Felipe VI, Carlos Javier se casó con una periodista. Anne Marie, nacida en La Haya en 1977, estudió Derecho en Utrecht y después se formó en periodismo audiovisual en Groningen. Trabajó para la televisión pública neerlandesa NOS, cubriendo información política en La Haya y Bruselas. Fue en la capital belga donde conoció a su futuro marido. Es hija del político y diplomático Hans Gualthérie van Weezel.

La pareja contrajo matrimonio civil el 12 de junio de 2010. La ceremonia religiosa estaba prevista para agosto, pero la muerte de Carlos Hugo obligó a aplazarla hasta el 20 de noviembre, cuando se celebró en la abadía de La Cambre, en Bruselas. Entre los asistentes estuvieron la entonces reina Beatriz, Guillermo Alejandro y Máxima. Este mes cumplirán dieciséis años de aquella celebración.

Tienen tres hijos en común: Luisa Irene, nacida en 2012; Cecilia María, en 2013; y Carlos Enrique, en 2016, de 14, 13 y 10 años. El duque también es padre de Carlos Hugo, nacido en 1997 de su relación anterior con Brigitte Klynstra.

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De una casa en La Haya a la vida en Doorn

Sobre su patrimonio, las cifras conocidas corresponden a operaciones concretas, sin que permitan calcular su fortuna actual. En 2024, el medio neerlandés especializado en inmuebles de famosos Bekende Buren informó de la venta de su vivienda en el barrio Archipel de La Haya. El matrimonio la había comprado en 2012 por 1.025.000 euros y la sacó al mercado por 1.745.000 euros. Contaba con 306 metros cuadrados, seis dormitorios y jardín.

La misma publicación situó su traslado en una casa de campo en Doorn, localidad donde también vive la princesa Irene. Su actividad actual combina la representación dinástica con una trayectoria profesional propia. Formado en Wesleyan y Cambridge, Carlos Javier trabajó en banca y consultoría antes de centrarse en proyectos de economía circular y transición energética. Dirige la fundación Compazz, dedicada a promover la innovación y la sostenibilidad. Anne Marie, por su parte, ha desarrollado su carrera en periodismo, comunicación y asesoramiento. La presentación madrileña los ha devuelto juntos a la actualidad española, esta vez para reivindicar la historia del abuelo del duque.