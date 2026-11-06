Tamara Falcó está viviendo un momento especialmente dulce. Tanto en el terreno personal como en el sentimental, la marquesa de Griñón atraviesa una etapa de felicidad que no ha dudado en compartir públicamente. La hija de Isabel Preysler acudió ayer a El Hormiguero, donde volvió a mostrar su lado más natural y cercano al hablar de su matrimonio con Íñigo Onieva y de la importancia que tiene la fe en su vida cotidiana.

Durante su intervención en el espacio presentado por Pablo Motos, Tamara sorprendió al revelar una de las costumbres que mantiene cada noche y que forma parte de su rutina personal y matrimonial. «Estoy viviendo un momento muy bueno, yo hago todas las noches la oración de amor conyugal y rezo el rosario», confesó ante las cámaras. Una declaración con la que dejó entrever la importancia que tiene la espiritualidad en su relación.

La oración de amor conyugal, una rutina para cuidar de su matrimonio

La espiritualidad siempre ha tenido un papel importante en la vida de Tamara Falcó. Su profunda vinculación con la religión católica es algo que ha compartido en numerosas ocasiones y que también está presente en su matrimonio con Íñigo Onieva.

En El Hormiguero, la marquesa quiso explicar con más detalle en qué consiste esta práctica y cómo la llevan a cabo. «Es el evangelio del día y un matrimonio lo aplica. Suele durar cinco minutos, es un trabajo en sí mismo», explicó, haciendo referencia a la importancia de trasladar las enseñanzas religiosas a la convivencia diaria.

Tamara también reconoció que no siempre resulta sencillo poner en práctica este ejercicio, especialmente después de una jornada complicada. «Cuando llegas, llegas de un día malo y entonces te empiezan a preguntar —refiriéndose a su marido— y tú tienes una contestación de «‘déjame en paz’», relató con naturalidad.

Una situación cotidiana con la que muchas parejas pueden sentirse identificadas. Precisamente por eso, la oración adquiere un significado especial: supone hacer una pausa, escuchar al otro y dedicar tiempo a la relación incluso cuando el cansancio o las preocupaciones del día dificultan la convivencia.

Además, explicó que la oración no es siempre la misma. «La oración siempre es distinta. Me la mandan en un chat y la verdad que ha dado sus frutos», desveló, compartiendo así otro detalle de esta rutina espiritual que forma parte de su día a día.

La marquesa también animó a realizar el retiro de amor conyugal, una experiencia orientada a fortalecer la relación de pareja y trabajar aspectos fundamentales de la vida matrimonial. «Haced el retiro de amor conyugal», recomendó durante la conversación.

Una etapa de felicidad con Íñigo Onieva

Desde que se dieron el sí, quiero en julio de 2023, Tamara e Íñigo han ido construyendo una vida en común bajo la mirada constante de los medios de comunicación. Su historia sentimental ha atravesado diferentes momentos, pero actualmente la marquesa se muestra especialmente satisfecha con su situación personal.

De hecho, su afirmación de que está viviendo «un momento muy bueno» resume el estado de felicidad en el que parece encontrarse. Una etapa en la que la pareja continúa compartiendo proyectos y experiencias mientras mantiene su relación bajo el foco mediático.

La confesión de Tamara en El Hormiguero permite conocer una faceta más íntima de su matrimonio: la importancia de compartir valores, cuidar la comunicación y mantener pequeños rituales que ayuden a fortalecer el vínculo.

Una vez más, la hija de Isabel Preysler ha hablado sin filtros de sus creencias y de aquellos aspectos de su vida que considera fundamentales. Y es que, para Tamara Falcó, el amor también requiere dedicación, paciencia y trabajo diario.