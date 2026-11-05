Isabel Preysler tira de la manta sobre Tamara Falcó y sorprende con su veredicto sobre Íñigo Onieva: «Es un marido ejemplar»

Isabel Preysler ha reaparecido ante los medios de comunicación y ha vuelto a demostrar que no tiene problemas a la hora de hablar de su familia. La socialité ha atendido a los periodistas y, entre otros asuntos, se ha referido a la personalidad de sus hijos, a la relación de Tamara Falcó con Íñigo Onieva y a su propia situación sentimental. Una conversación en la que la marquesa de Griñón ha tenido un protagonismo especial, sobre todo después de que su madre haya reconocido que nunca ha sido precisamente la más obediente de la familia. Una confesión que Isabel ha acompañado de una comparación con otra de sus hijas y de unas palabras que dejan claro el orgullo que siente por ella.

Al ser preguntada por si Tamara siempre ha seguido sus consejos, Isabel ha respondido con naturalidad: «No ha sido tan obediente como debería ser». La reina de corazones ha explicado que Ana Boyer ha sido más obediente que su hermana, aunque ha querido dejar claro que las diferencias entre ambas forman parte de sus respectivas personalidades. Lejos de mostrarse crítica con la marquesa de Griñón, ha aprovechado para destacar que, a pesar de haber tomado sus propias decisiones y no haber seguido siempre las recomendaciones maternas, ha sabido encontrar su camino. «Ha sabido perfectamente encaminarse y hacer lo que tenía que hacer», ha señalado. Una valoración con la que Isabel ha expresado su satisfacción por la evolución de su hija y por la manera en la que ha ido construyendo su vida.

La socialité también ha reconocido que ya no suele intervenir en las decisiones personales de sus hijos, conscientes todos de que tienen sus propios criterios y de que no siempre están dispuestos a escuchar los consejos de su madre. «Yo ya ni me meto», ha comentado al ser preguntada por estas cuestiones, antes de admitir que sus hijos ya no le hacen demasiado caso. Una circunstancia que parece asumir con humor y que refleja cómo ha cambiado su papel dentro de la familia con el paso de los años. Isabel continúa muy pendiente de los suyos, pero sabe que Tamara, Ana y el resto de sus hijos han alcanzado una etapa en la que prefieren tomar sus propias decisiones, incluso cuando estas no coinciden con lo que ella les habría recomendado.

Isabel Preysler se pronuncia sobre Íñigo Onieva: «Está siendo un marido ejemplar»

Otro de los nombres propios de esta reaparición ha sido Íñigo Onieva, marido de Tamara Falcó y protagonista de una de las historias sentimentales más mediáticas de los últimos años. La relación atravesó una etapa especialmente complicada en 2022, cuando la pareja rompió su compromiso después de que salieran a la luz unas imágenes del empresario con otra mujer. Tras aquella ruptura, ambos retomaron su noviazgo y terminaron celebrando su boda en julio de 2023 en el palacio de El Rincón. Un episodio que situó a la familia Preysler en el centro de la atención mediática y sobre el que Isabel ha vuelto a pronunciarse, esta vez para valorar cómo se está comportando Onieva con su hija desde que se convirtieron en marido y mujer.

La opinión de Isabel sobre su yerno es ahora muy positiva. «Está siendo un marido ejemplar», ha asegurado, antes de describirlo como un hombre «muy cariñoso, atento con su mujer siempre y trabajador». Unas palabras especialmente llamativas si se recuerda la polémica que rodeó a la pareja antes de pasar por el altar. Precisamente, al preguntarle si esperaba que la relación llegase a este punto después de todo lo ocurrido, la socialité ha respondido con un escueto «No». Isabel no ha desarrollado más esta contestación, pero sí ha dejado claro que actualmente está satisfecha con el trato que recibe su hija por parte del empresario y que valora positivamente su papel dentro del matrimonio. Un respaldo público que contrasta con la incertidumbre que rodeó a la pareja durante los meses previos a su reconciliación.

Isabel Preysler no necesita volver a enamorarse

La reaparición también ha servido para conocer cómo se encuentra Isabel en el terreno sentimental y si contempla la posibilidad de volver a enamorarse. La socialité, que ha protagonizado algunas de las relaciones más conocidas de la crónica social española, parece tener claro que no necesita una nueva pareja para sentirse feliz. «El amor me sobra con el amor de mis hijos, de mis nietos, de la gente que quiero y con eso tengo… No tengo esa necesidad», ha explicado. Una respuesta con la que ha puesto el foco en su familia y en el cariño que recibe de las personas que forman parte de su vida, dejando en un segundo plano la posibilidad de iniciar una nueva relación.

De hecho, cuando le han preguntado si considera que ha cerrado definitivamente esa puerta, Isabel ha respondido: «Yo creo que sí… Ya está bien». La madre de Tamara Falcó no parece tener intención de volver a buscar el amor y se muestra satisfecha con la etapa personal que atraviesa. Durante la conversación también ha tenido palabras para su nieta, a la que ha definido como «guapa, guapa» y «una preciosidad», y ha hablado de los planes familiares para las próximas Navidades. Aunque todavía no tienen nada cerrado, ha explicado que podrían quedarse en Madrid después de que Ana Boyer haya manifestado su intención de pasar allí las fiestas. Una muestra más de que, para Isabel, sus hijos y sus nietos siguen siendo una de las partes fundamentales de su vida.