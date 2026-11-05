Revilla vaticina el resultado del 29-N: “Está clarísimo que Feijóo va a ser presidente”

Este miércoles 4 de noviembre, Miguel Ángel Revilla ha vuelto a acudir a El Hormiguero en Antena 3. El secretario general del Partido Regionalista de Cantabria ha presentado su nuevo libro, Antes de irme, en el que repasa su vida política y analiza la situación actual de España, algo que, por supuesto, también ha hecho en el programa de Pablo Motos. Además de hablar de la actualidad, Revilla ha vaticinado que, en las próximas elecciones generales, será Feijóo el que sea presidente del Gobierno.

Las lecciones políticas de Revilla

«Es un libro que me va a crear enemigos. En él hago una reflexión sobre la política actual, con la que no me identifico para nada», ha comenzado diciendo Revilla sobre Antes de irme, que saldrá a la venta el próximo 8 de enero.

El nuevo libro de @RevillaMiguelA #RevillaEH https://t.co/s1RmY8e3Fo — El Hormiguero (@El_Hormiguero) November 4, 2026

«La manera en la que he evolucionado en esta vida me ha ido bien. El decir lo que pienso, el ser una persona muy coherente y el ser una persona que ha actuado en política por vocación, todo eso que yo he practicado en la vida al final se traduce en una cosa maravillosa», ha sentenciado el político.

«Yo no he faltado al respeto a nadie y cuando he llamado a alguien corrupto es porque tengo las pruebas. Es una verdad llamar a un tío que ha robado corrupto», ha dicho Revilla ante la clase política española en la actualidad.

«No están llegando los mejores a los puestos de responsabilidad de la política. Uno de los problemas por los que llegamos a este nivel de crispación es porque no hay educación en España. Ahora, el currículum que más se valora en un partido es la capacidad de insulto. La gente no se ve representada en ese Parlamento, pues el ejemplo que están dando los políticos a la ciudadanía es lamentable. Allí se habla muy poco de la solución a los problemas. Si ahora me dijeran que tengo que estar en el Parlamento de España, estoy convencido de que no aguantaría uno de esos debates», ha continuado el político.

Sobre el 29-N

Pablo Motos le ha preguntado a su invitado sobre lo que cree que ocurrirá tras las próximas elecciones del 29 de noviembre. Según el ex político socialista, Pedro Sánchez hubiera sido el más votado antes del accidente ferroviario de Urda, pero ahora todo ha cambiado: «Está clarísimo que Feijóo va a ser presidente. Lo dicen todas las encuestas. Feijóo va a ser presidente y Abascal, vicepresidente».

Eso sí, Revilla ha advertido que, en las próximas semanas, vamos a tener que enfrentarnos a muchas cosas: «El político solo quiere votos y machacar al rival, no hay comprensión. Lo peor de la especie humana se ve en las campañas. Ahora vais a ver un capítulo de insultos. Hemos convertido la política en algo irrespirable; no hay rivales, sino enemigos a muerte».

¿Cómo piensa un político cuando está en campaña? @RevillaMiguelA lo tiene claro #RevillaEH https://t.co/dKDuuVHk7S — El Hormiguero (@El_Hormiguero) November 4, 2026

«Zapatero es una de las decepciones de mi vida»

El político también ha tenido palabras para José Luis Rodríguez Zapatero, expresidente del Gobierno e imputado por delito fiscal y de contrabando. «Es una de las decepciones de mi vida», ha sentenciado el cántabro.